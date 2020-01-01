Poznaj tokenomikę Palmeiras Fan Token (VERDAO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena VERDAO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Palmeiras Fan Token (VERDAO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena VERDAO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Palmeiras Fan Token (VERDAO) / Tokenomika / Tokenomika Palmeiras Fan Token (VERDAO) Odkryj kluczowe informacje o Palmeiras Fan Token (VERDAO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Tokenomika i analiza cenowa Palmeiras Fan Token (VERDAO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Palmeiras Fan Token (VERDAO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 114.35K $ 114.35K $ 114.35K Całkowita podaż: $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M Podaż w obiegu: $ 2.61M $ 2.61M $ 2.61M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 877.43K $ 877.43K $ 877.43K Historyczne maksimum: $ 1.29 $ 1.29 $ 1.29 Historyczne minimum: $ 0.04378028 $ 0.04378028 $ 0.04378028 Aktualna cena: $ 0.04386395 $ 0.04386395 $ 0.04386395 Dowiedz się więcej o cenie Palmeiras Fan Token (VERDAO) Tokenomika Palmeiras Fan Token (VERDAO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Palmeiras Fan Token (VERDAO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów VERDAO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów VERDAO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszVERDAO tokenomikę, poznaj cenę tokena VERDAOna żywo! Prognoza ceny VERDAO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać VERDAO? Nasza strona z prognozami cen VERDAO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena VERDAO już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.