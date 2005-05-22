Poznaj tokenomikę Pajamas Cat (PAJAMAS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PAJAMAS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Pajamas Cat (PAJAMAS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PAJAMAS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Pajamas Cat (PAJAMAS) YouTube Cat, Pajamas On May 22, 2005, YouTube co-founder Steve Chen became the first person ever to upload a cat video onto the Youtube - this 30-second clip of his pet playing with a rope, titled "Pajamas and Nick Drake." Oficjalna strona internetowa: https://pajamas.cat/ Tokenomika i analiza cenowa Pajamas Cat (PAJAMAS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Pajamas Cat (PAJAMAS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 356.60K Całkowita podaż: $ 979.85M Podaż w obiegu: $ 979.85M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 356.60K Historyczne maksimum: $ 0.03509586 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00036393 Dowiedz się więcej o cenie Pajamas Cat (PAJAMAS) Tokenomika Pajamas Cat (PAJAMAS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Pajamas Cat (PAJAMAS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PAJAMAS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PAJAMAS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPAJAMAS tokenomikę, poznaj cenę tokena PAJAMASna żywo! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.