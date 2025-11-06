GiełdaDEX+
Aktualna cena Paddle Finance to 0 USD. Śledź aktualizacje cen PADD do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe PADD łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Paddle Finance to 0 USD. Śledź aktualizacje cen PADD do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe PADD łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o PADD

Informacje o cenie PADD

Czym jest PADD

Biała księga PADD

Oficjalna strona internetowa PADD

Tokenomika PADD

Prognoza cen PADD

Cena Paddle Finance (PADD)

Aktualna cena 1 PADD do USD:

$0.00059738
+2.90%1D
USD
Paddle Finance (PADD) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:07:01 (UTC+8)

Informacje o cenie Paddle Finance (PADD) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
Minimum 24h
$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0
$ 0.00884559
$ 0
-0.01%

+2.93%

-32.83%

-32.83%

Aktualna cena Paddle Finance (PADD) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PADD wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PADD w historii to $ 0.00884559, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PADD zmieniły się o -0.01% w ciągu ostatniej godziny, o +2.93% w ciągu 24 godzin i o -32.83% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Paddle Finance (PADD)

$ 73.84K
--
$ 597.38K
123.61M
1,000,000,000.0
Obecna kapitalizacja rynkowa Paddle Finance wynosi $ 73.84K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PADD w obiegu wynosi 123.61M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 597.38K.

Historia ceny Paddle Finance (PADD) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Paddle Finance do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Paddle Finance do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Paddle Finance do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Paddle Finance do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+2.93%
30 Dni$ 0-45.36%
60 dni$ 0-49.24%
90 dni$ 0--

Co to jest Paddle Finance (PADD)

Paddle Finance is an all-in-one financial layer facilitating on-chain economy, supporting NFTs, RWAs, meme coins, LP tokens. It supports P2P lending & borrowing, instant loans for RWA and NFTs, trustless OTC swaps, and zero-collateral rentals through new token standards. Our tech stack has been leveraged by Kanpai Pandas, where we introduced the first NFT trait marketplace, but also collaborating with Matchain to power Paris Saint-Germain’s fan base asset economy infrastructure. Now Paddle is building the NFT & RWA Derivative Market to ensure long tail assets could be freely integrated into DeFi lego.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Paddle Finance (PADD)

Biała księga
Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Paddle Finance (w USD)

Jaka będzie wartość Paddle Finance (PADD) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Paddle Finance (PADD) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Paddle Finance.

Sprawdź teraz prognozę ceny Paddle Finance!

PADD na lokalne waluty

Tokenomika Paddle Finance (PADD)

Zrozumienie tokenomiki Paddle Finance (PADD) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena PADDjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Paddle Finance (PADD)

Jaka jest dziś wartość Paddle Finance (PADD)?
Aktualna cena PADD w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena PADD do USD?
Aktualna cena PADD w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Paddle Finance?
Kapitalizacja rynkowa dla PADD wynosi $ 73.84K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż PADD w obiegu?
W obiegu PADD znajduje się 123.61M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) PADD?
PADD osiąga ATH w wysokości 0.00884559 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla PADD?
PADD zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu PADD?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla PADD wynosi -- USD.
Czy w tym roku PADD pójdzie wyżej?
PADD może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny PADD, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:07:01 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Paddle Finance (PADD)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

