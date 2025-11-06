Informacje o cenie Paddle Finance (PADD) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00884559$ 0.00884559 $ 0.00884559 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.01% Zmiana ceny (1D) +2.93% Zmiana ceny (7D) -32.83% Zmiana ceny (7D) -32.83%

Aktualna cena Paddle Finance (PADD) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PADD wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PADD w historii to $ 0.00884559, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PADD zmieniły się o -0.01% w ciągu ostatniej godziny, o +2.93% w ciągu 24 godzin i o -32.83% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Paddle Finance (PADD)

Kapitalizacja rynkowa $ 73.84K$ 73.84K $ 73.84K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 597.38K$ 597.38K $ 597.38K Podaż w obiegu 123.61M 123.61M 123.61M Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Paddle Finance wynosi $ 73.84K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PADD w obiegu wynosi 123.61M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 597.38K.