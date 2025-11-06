GiełdaDEX+
Aktualna cena Ozarus to 0 USD. Śledź aktualizacje cen OZARUS do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe OZARUS łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o OZARUS

Informacje o cenie OZARUS

Czym jest OZARUS

Biała księga OZARUS

Oficjalna strona internetowa OZARUS

Tokenomika OZARUS

Prognoza cen OZARUS

Cena Ozarus (OZARUS)

Nienotowany

Aktualna cena 1 OZARUS do USD:

--
----
-4.30%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Ozarus (OZARUS) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:06:54 (UTC+8)

Informacje o cenie Ozarus (OZARUS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.83%

-4.34%

-25.77%

-25.77%

Aktualna cena Ozarus (OZARUS) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs OZARUS wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs OZARUS w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki OZARUS zmieniły się o -0.83% w ciągu ostatniej godziny, o -4.34% w ciągu 24 godzin i o -25.77% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Ozarus (OZARUS)

$ 8.31K
$ 8.31K$ 8.31K

--
----

$ 8.31K
$ 8.31K$ 8.31K

999.92M
999.92M 999.92M

999,924,972.2859
999,924,972.2859 999,924,972.2859

Obecna kapitalizacja rynkowa Ozarus wynosi $ 8.31K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż OZARUS w obiegu wynosi 999.92M, przy całkowitej podaży 999924972.2859. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 8.31K.

Historia ceny Ozarus (OZARUS) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Ozarus do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Ozarus do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Ozarus do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Ozarus do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-4.34%
30 Dni$ 0-67.73%
60 dni$ 0-81.04%
90 dni$ 0--

Co to jest Ozarus (OZARUS)

Ozarus is an AI-powered on-chain intelligence platform built on Solana, designed to protect traders and communities from scams, rugpulls, and high-risk tokens. The platform scans thousands of tokens daily, providing real-time risk scores, security audits, and token reliability insights. Its mission is to make Solana’s ecosystem safer, transforming trading from speculation-driven chaos into a transparent, data-backed environment.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny Ozarus (w USD)

Jaka będzie wartość Ozarus (OZARUS) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Ozarus (OZARUS) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Ozarus.

Sprawdź teraz prognozę ceny Ozarus!

OZARUS na lokalne waluty

Tokenomika Ozarus (OZARUS)

Zrozumienie tokenomiki Ozarus (OZARUS) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena OZARUSjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Ozarus (OZARUS)

Jaka jest dziś wartość Ozarus (OZARUS)?
Aktualna cena OZARUS w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena OZARUS do USD?
Aktualna cena OZARUS w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Ozarus?
Kapitalizacja rynkowa dla OZARUS wynosi $ 8.31K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż OZARUS w obiegu?
W obiegu OZARUS znajduje się 999.92M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) OZARUS?
OZARUS osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla OZARUS?
OZARUS zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu OZARUS?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla OZARUS wynosi -- USD.
Czy w tym roku OZARUS pójdzie wyżej?
OZARUS może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny OZARUS, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:06:54 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Ozarus (OZARUS)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

