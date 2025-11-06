Informacje o cenie Ozarus (OZARUS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.83% Zmiana ceny (1D) -4.34% Zmiana ceny (7D) -25.77% Zmiana ceny (7D) -25.77%

Aktualna cena Ozarus (OZARUS) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs OZARUS wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs OZARUS w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki OZARUS zmieniły się o -0.83% w ciągu ostatniej godziny, o -4.34% w ciągu 24 godzin i o -25.77% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Ozarus (OZARUS)

Kapitalizacja rynkowa $ 8.31K$ 8.31K $ 8.31K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 8.31K$ 8.31K $ 8.31K Podaż w obiegu 999.92M 999.92M 999.92M Całkowita podaż 999,924,972.2859 999,924,972.2859 999,924,972.2859

Obecna kapitalizacja rynkowa Ozarus wynosi $ 8.31K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż OZARUS w obiegu wynosi 999.92M, przy całkowitej podaży 999924972.2859. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 8.31K.