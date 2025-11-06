Cena OwO Solana (OWO)
Aktualna cena OwO Solana (OWO) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs OWO wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs OWO w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.
Pod względem krótkoterminowych wyniki OWO zmieniły się o -0.28% w ciągu ostatniej godziny, o -3.97% w ciągu 24 godzin i o -29.43% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.
Obecna kapitalizacja rynkowa OwO Solana wynosi $ 102.34K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż OWO w obiegu wynosi 939.38M, przy całkowitej podaży 939382847.278052. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 102.34K.
W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny OwO Solana do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny OwO Solana do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny OwO Solana do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny OwO Solana do USD wyniosła $ 0.
|Okres
|Zmień (USD)
|Zmień (%)
|Dzisiaj
|$ 0
|-3.97%
|30 Dni
|$ 0
|-51.70%
|60 dni
|$ 0
|-16.33%
|90 dni
|$ 0
|--
The OwO meme on Solana taps into the long-standing internet culture of the "OwO" face — a cute, playful emoticon that conveys excitement, surprise, or affection. Originating around 2015, OwO became one of the most popular emojis on Discord and Twitch, where millions of users adopted it daily in chats, emotes, and reaction memes. With its wide expressive eyes and cheerful vibe, it evolved into countless variations. On Solana, OwO has found new life as a community-driven meme coin, merging this iconic internet symbol with blockchain culture. This blend of nostalgic internet joy and crypto memes helps keep OwO fresh, popular, and instantly recognizable among both crypto enthusiasts and long-time meme lovers.
