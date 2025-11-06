GiełdaDEX+
Aktualna cena OwO Solana to 0 USD. Śledź aktualizacje cen OWO do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe OWO łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o OWO

Informacje o cenie OWO

Czym jest OWO

Oficjalna strona internetowa OWO

Tokenomika OWO

Prognoza cen OWO

Logo OwO Solana

Cena OwO Solana (OWO)

Nienotowany

Aktualna cena 1 OWO do USD:

$0.00010894
-3.90%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
OwO Solana (OWO) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:06:39 (UTC+8)

Informacje o cenie OwO Solana (OWO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
Minimum 24h
$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
-0.28%

-3.97%

-29.43%

-29.43%

Aktualna cena OwO Solana (OWO) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs OWO wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs OWO w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki OWO zmieniły się o -0.28% w ciągu ostatniej godziny, o -3.97% w ciągu 24 godzin i o -29.43% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o OwO Solana (OWO)

$ 102.34K
--
$ 102.34K
939.38M
939,382,847.278052
Obecna kapitalizacja rynkowa OwO Solana wynosi $ 102.34K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż OWO w obiegu wynosi 939.38M, przy całkowitej podaży 939382847.278052. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 102.34K.

Historia ceny OwO Solana (OWO) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny OwO Solana do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny OwO Solana do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny OwO Solana do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny OwO Solana do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-3.97%
30 Dni$ 0-51.70%
60 dni$ 0-16.33%
90 dni$ 0--

Co to jest OwO Solana (OWO)

The OwO meme on Solana taps into the long-standing internet culture of the "OwO" face — a cute, playful emoticon that conveys excitement, surprise, or affection. Originating around 2015, OwO became one of the most popular emojis on Discord and Twitch, where millions of users adopted it daily in chats, emotes, and reaction memes. With its wide expressive eyes and cheerful vibe, it evolved into countless variations. On Solana, OwO has found new life as a community-driven meme coin, merging this iconic internet symbol with blockchain culture. This blend of nostalgic internet joy and crypto memes helps keep OwO fresh, popular, and instantly recognizable among both crypto enthusiasts and long-time meme lovers.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla OwO Solana (OWO)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny OwO Solana (w USD)

Jaka będzie wartość OwO Solana (OWO) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w OwO Solana (OWO) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla OwO Solana.

Sprawdź teraz prognozę ceny OwO Solana!

OWO na lokalne waluty

Tokenomika OwO Solana (OWO)

Zrozumienie tokenomiki OwO Solana (OWO) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena OWOjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące OwO Solana (OWO)

Jaka jest dziś wartość OwO Solana (OWO)?
Aktualna cena OWO w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena OWO do USD?
Aktualna cena OWO w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa OwO Solana?
Kapitalizacja rynkowa dla OWO wynosi $ 102.34K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż OWO w obiegu?
W obiegu OWO znajduje się 939.38M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) OWO?
OWO osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla OWO?
OWO zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu OWO?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla OWO wynosi -- USD.
Czy w tym roku OWO pójdzie wyżej?
OWO może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny OWO, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe OwO Solana (OWO)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

$103,019.97

$3,376.81

$158.70

$1.0000

$1,477.90

$103,019.97

$3,376.81

$2.3234

$158.70

$1.0811

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.0000000850

$0.2188

$0.000006250

$0.23489

$0.000000000000000000003564

