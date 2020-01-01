Poznaj tokenomikę OTIA (OTIA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena OTIA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę OTIA (OTIA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena OTIA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / OTIA (OTIA) / Tokenomika / Tokenomika OTIA (OTIA) Odkryj kluczowe informacje o OTIA (OTIA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o OTIA (OTIA) The cutting-edge RWA token designed to revolutionize business operations. Backed by a transparent and highly skilled team, OTIA operates out of our headquarters in Georgia as a legal, taxpaying entity. Our innovative AI tools seamlessly integrate advanced technology, driving efficiency and transformation in the business world. Join us in shaping the future with OTIA! The cutting-edge RWA token designed to revolutionize business operations. Backed by a transparent and highly skilled team, OTIA operates out of our headquarters in Georgia as a legal, taxpaying entity. Our innovative AI tools seamlessly integrate advanced technology, driving efficiency and transformation in the business world. Join us in shaping the future with OTIA! Oficjalna strona internetowa: https://otia.app/ Kup OTIA teraz! Tokenomika i analiza cenowa OTIA (OTIA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla OTIA (OTIA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 25.80K $ 25.80K $ 25.80K Całkowita podaż: $ 825.13M $ 825.13M $ 825.13M Podaż w obiegu: $ 825.13M $ 825.13M $ 825.13M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 25.80K $ 25.80K $ 25.80K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie OTIA (OTIA) Tokenomika OTIA (OTIA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki OTIA (OTIA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów OTIA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów OTIA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszOTIA tokenomikę, poznaj cenę tokena OTIAna żywo! Prognoza ceny OTIA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać OTIA? Nasza strona z prognozami cen OTIA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena OTIA już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.