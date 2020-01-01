Poznaj tokenomikę Osiris (OSIRI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena OSIRI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Osiris (OSIRI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena OSIRI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Osiris (OSIRI) Odkryj kluczowe informacje o Osiris (OSIRI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Osiris (OSIRI) OSIRI is part of an all-in-one ecosystem focused on creating and managing AI agents on the Sui blockchain. It serves as a foundational utility token within the Resurrect.fun platform, enabling users to launch AI agent projects, receive free airdrops, and seamlessly interact with the Sui-based AI ecosystem. The project aims to lower the barrier to entry for AI agent development, allowing both experienced and novice developers to create and customize AI agents with just a few clicks. Oficjalna strona internetowa: https://resurrect.fun/ Kup OSIRI teraz! Tokenomika i analiza cenowa Osiris (OSIRI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Osiris (OSIRI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 7.99K $ 7.99K $ 7.99K Całkowita podaż: $ 94.83M $ 94.83M $ 94.83M Podaż w obiegu: $ 94.83M $ 94.83M $ 94.83M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 7.99K $ 7.99K $ 7.99K Historyczne maksimum: $ 0.03144684 $ 0.03144684 $ 0.03144684 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Osiris (OSIRI) Tokenomika Osiris (OSIRI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Osiris (OSIRI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów OSIRI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów OSIRI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszOSIRI tokenomikę, poznaj cenę tokena OSIRIna żywo! Prognoza ceny OSIRI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać OSIRI? Nasza strona z prognozami cen OSIRI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena OSIRI już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.