Giełda MEXC / Cena krypto / OrionPay (ORION) / Tokenomika / Tokenomika OrionPay (ORION) Odkryj kluczowe informacje o OrionPay (ORION), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o OrionPay (ORION) $ORION Provides virtual cards that prioritize privacy, efficiency, and adaptability for transactions. No KYC requirements. Deposit with ETH,SOL,BNB and more. Introducing ORION the innovative solution revolutionizing digital transactions with its cutting-edge virtual cards. ORION sets itself apart by prioritizing privacy, efficiency, and adaptability, making it a game-changer in the realm of financial technology. Oficjalna strona internetowa: https://orionpay.org/ Biała księga: https://docs.orionpay.org/ Kup ORION teraz! Tokenomika i analiza cenowa OrionPay (ORION) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla OrionPay (ORION), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 8.27K $ 8.27K $ 8.27K Całkowita podaż: $ 963.61M $ 963.61M $ 963.61M Podaż w obiegu: $ 963.61M $ 963.61M $ 963.61M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 8.27K $ 8.27K $ 8.27K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie OrionPay (ORION) Tokenomika OrionPay (ORION): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki OrionPay (ORION) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ORION, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ORION. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszORION tokenomikę, poznaj cenę tokena ORIONna żywo! Prognoza ceny ORION Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ORION? Nasza strona z prognozami cen ORION łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ORION już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.