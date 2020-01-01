Poznaj tokenomikę Orby Network USC Stablecoin (USC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena USC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Orby Network USC Stablecoin (USC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena USC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Orby Network USC Stablecoin (USC) / Tokenomika / Tokenomika Orby Network USC Stablecoin (USC) Odkryj kluczowe informacje o Orby Network USC Stablecoin (USC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Orby Network USC Stablecoin (USC) $USC is Orby's decentralised, overcollateralized stablecoin that is soft-pegged to the US dollar. $USC is Orby's decentralised, overcollateralized stablecoin that is soft-pegged to the US dollar. Oficjalna strona internetowa: https://orby.network Biała księga: https://doc.orby.network/introduction/what-is-orby Kup USC teraz! Tokenomika i analiza cenowa Orby Network USC Stablecoin (USC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Orby Network USC Stablecoin (USC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 14.50M $ 14.50M $ 14.50M Całkowita podaż: $ 14.66M $ 14.66M $ 14.66M Podaż w obiegu: $ 14.66M $ 14.66M $ 14.66M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 14.50M $ 14.50M $ 14.50M Historyczne maksimum: $ 1.24 $ 1.24 $ 1.24 Historyczne minimum: $ 0.802523 $ 0.802523 $ 0.802523 Aktualna cena: $ 0.988691 $ 0.988691 $ 0.988691 Dowiedz się więcej o cenie Orby Network USC Stablecoin (USC) Tokenomika Orby Network USC Stablecoin (USC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Orby Network USC Stablecoin (USC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów USC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów USC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszUSC tokenomikę, poznaj cenę tokena USCna żywo! Prognoza ceny USC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać USC? Nasza strona z prognozami cen USC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena USC już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.