Tokenomika Orby Network USC Stablecoin (USC)

Odkryj kluczowe informacje o Orby Network USC Stablecoin (USC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
USD

Informacje o Orby Network USC Stablecoin (USC)

$USC is Orby's decentralised, overcollateralized stablecoin that is soft-pegged to the US dollar.

Oficjalna strona internetowa:
https://orby.network
Biała księga:
https://doc.orby.network/introduction/what-is-orby

Tokenomika i analiza cenowa Orby Network USC Stablecoin (USC)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Orby Network USC Stablecoin (USC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 14.50M
$ 14.50M
Całkowita podaż:
$ 14.66M
$ 14.66M
Podaż w obiegu:
$ 14.66M
$ 14.66M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 14.50M
$ 14.50M
Historyczne maksimum:
$ 1.24
$ 1.24
Historyczne minimum:
$ 0.802523
$ 0.802523
Aktualna cena:
$ 0.988691
$ 0.988691

Tokenomika Orby Network USC Stablecoin (USC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Orby Network USC Stablecoin (USC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów USC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów USC.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszUSC tokenomikę, poznaj cenę tokena USCna żywo!

Prognoza ceny USC

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać USC? Nasza strona z prognozami cen USC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.