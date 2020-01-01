Poznaj tokenomikę opTrade AI (OPTR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena OPTR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę opTrade AI (OPTR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena OPTR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / opTrade AI (OPTR) / Tokenomika / Tokenomika opTrade AI (OPTR) Odkryj kluczowe informacje o opTrade AI (OPTR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o opTrade AI (OPTR) Welcome to opTrade AI, the world's first real-time crypto intelligence trading ecosystem for Ethereum. What is opTrade AI? opTrade AI is an advanced trading platform that combines artificial intelligence with blockchain technology to provide automated trading strategies, real-time market analysis, and AI-powered insights for cryptocurrency traders. How does the $OPTR token work? The $OPTR token is the utility token powering the opTrade AI ecosystem. It grants access to membership tiers, provides trading fee discounts, enables governance participation, and accumulates value through the platform's revenue sharing model. What are the membership tiers? opTrade AI offers four membership tiers: Rookie, Trader, Pro, and Elite. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 453.20K $ 453.20K $ 453.20K Całkowita podaż: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Podaż w obiegu: $ 860.49K $ 860.49K $ 860.49K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 526.68K $ 526.68K $ 526.68K Historyczne maksimum: $ 2.34 $ 2.34 $ 2.34 Historyczne minimum: $ 0.133962 $ 0.133962 $ 0.133962 Aktualna cena: $ 0.525418 $ 0.525418 $ 0.525418 Dowiedz się więcej o cenie opTrade AI (OPTR) Tokenomika opTrade AI (OPTR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki opTrade AI (OPTR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów OPTR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów OPTR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszOPTR tokenomikę, poznaj cenę tokena OPTRna żywo! Prognoza ceny OPTR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać OPTR? Nasza strona z prognozami cen OPTR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena OPTR już teraz! Prognoza ceny OPTR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać OPTR? Nasza strona z prognozami cen OPTR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena OPTR już teraz!