Informacje o Optimus X (OPX) Optimus X is a meme project and aims to develop the DeFi ecosystem such as Swap and Staking. Oficjalna strona internetowa: https://optimusx.xyz/ Tokenomika i analiza cenowa Optimus X (OPX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Optimus X (OPX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 4.56K Całkowita podaż: $ 199,423.17T Podaż w obiegu: $ 199,423.17T FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 4.56K Historyczne maksimum: $ 0 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika Optimus X (OPX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Optimus X (OPX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów OPX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów OPX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.