Giełda MEXC / Cena krypto / Operon Origins (ORO) / Tokenomika / Tokenomika Operon Origins (ORO) Odkryj kluczowe informacje o Operon Origins (ORO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Operon Origins (ORO) Operon Origins is the first NFT card-based combat game with an Epic art style that pushes the boundaries of competitive NFT Games. It is an opportunity for players from all genres to experience a different world through the innovative features of the games and characters of the cards. Operon Origins has identified the hunger for visually astounding NFT games and thus presents an opportunity for players to own their digital collectibles, giving them the freedom to hold, sell and transfer the collectibles any time they wish. Oficjalna strona internetowa: https://operonorigins.com/ Biała księga: https://operonorigins.com/litepaper.pdf Kup ORO teraz! Tokenomika i analiza cenowa Operon Origins (ORO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Operon Origins (ORO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 54.17K $ 54.17K $ 54.17K Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 7.93M $ 7.93M $ 7.93M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 683.53K $ 683.53K $ 683.53K Historyczne maksimum: $ 1.82 $ 1.82 $ 1.82 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00686931 $ 0.00686931 $ 0.00686931 Dowiedz się więcej o cenie Operon Origins (ORO) Tokenomika Operon Origins (ORO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Operon Origins (ORO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ORO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ORO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszORO tokenomikę, poznaj cenę tokena OROna żywo! Prognoza ceny ORO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ORO? Nasza strona z prognozami cen ORO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ORO już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.