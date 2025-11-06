GiełdaDEX+
Aktualna cena OpenDelta GMCI30 to 0.174319 USD. Śledź aktualizacje cen OG30 do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe OG30 łatwo w MEXC już teraz.

Cena OpenDelta GMCI30 (OG30)

Aktualna cena 1 OG30 do USD:

$0.174336
-0.40%1D
USD
OpenDelta GMCI30 (OG30) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:06:11 (UTC+8)

Informacje o cenie OpenDelta GMCI30 (OG30) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.174319
Minimum 24h
$ 0.17623
Maksimum 24h

$ 0.174319
$ 0.17623
$ 0.258621
$ 0.133385
-0.00%

-0.45%

-14.90%

-14.90%

Aktualna cena OpenDelta GMCI30 (OG30) wynosi $0.174319. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs OG30 wahał się między $ 0.174319 a $ 0.17623, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs OG30 w historii to $ 0.258621, a najniższy to $ 0.133385.

Pod względem krótkoterminowych wyniki OG30 zmieniły się o -0.00% w ciągu ostatniej godziny, o -0.45% w ciągu 24 godzin i o -14.90% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o OpenDelta GMCI30 (OG30)

$ 163.86K
--
$ 163.86K
940.00K
939,999.997995218
Obecna kapitalizacja rynkowa OpenDelta GMCI30 wynosi $ 163.86K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż OG30 w obiegu wynosi 940.00K, przy całkowitej podaży 939999.997995218. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 163.86K.

Historia ceny OpenDelta GMCI30 (OG30) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny OpenDelta GMCI30 do USD wyniosła $ -0.0007996535429843.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny OpenDelta GMCI30 do USD wyniosła $ -0.0449603041.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny OpenDelta GMCI30 do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny OpenDelta GMCI30 do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.0007996535429843-0.45%
30 Dni$ -0.0449603041-25.79%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest OpenDelta GMCI30 (OG30)

The OpenDelta Protocol is a technology layer and regulatory framework that allows for the creation of blockchain-based crypto indices. Each index is designed to reflect the performance of a curated basket of cryptocurrencies or digital assets, built according to a professional methodology.

The OG30 index product represents a selection of the top 30 cryptocurrencies and digital assets. By focusing on the leading tokens, this index offers a snapshot of the market's core strength and the primary drivers of the cryptocurrency market.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny OpenDelta GMCI30 (w USD)

Jaka będzie wartość OpenDelta GMCI30 (OG30) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w OpenDelta GMCI30 (OG30) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla OpenDelta GMCI30.

Sprawdź teraz prognozę ceny OpenDelta GMCI30!

OG30 na lokalne waluty

Tokenomika OpenDelta GMCI30 (OG30)

Zrozumienie tokenomiki OpenDelta GMCI30 (OG30) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena OG30już teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące OpenDelta GMCI30 (OG30)

Jaka jest dziś wartość OpenDelta GMCI30 (OG30)?
Aktualna cena OG30 w USD wynosi 0.174319USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena OG30 do USD?
Aktualna cena OG30 w USD wynosi $ 0.174319. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa OpenDelta GMCI30?
Kapitalizacja rynkowa dla OG30 wynosi $ 163.86K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż OG30 w obiegu?
W obiegu OG30 znajduje się 940.00K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) OG30?
OG30 osiąga ATH w wysokości 0.258621 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla OG30?
OG30 zaliczył cenę ATL w wysokości 0.133385 USD.
Jaki jest wolumen obrotu OG30?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla OG30 wynosi -- USD.
Czy w tym roku OG30 pójdzie wyżej?
OG30 może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny OG30, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe OpenDelta GMCI30 (OG30)

11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

