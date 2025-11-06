Informacje o cenie OpenDelta GMCI30 (OG30) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.174319 $ 0.174319 $ 0.174319 Minimum 24h $ 0.17623 $ 0.17623 $ 0.17623 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.174319$ 0.174319 $ 0.174319 Maksimum 24h $ 0.17623$ 0.17623 $ 0.17623 Historyczne maksimum $ 0.258621$ 0.258621 $ 0.258621 Najniższa cena $ 0.133385$ 0.133385 $ 0.133385 Zmiana ceny (1H) -0.00% Zmiana ceny (1D) -0.45% Zmiana ceny (7D) -14.90% Zmiana ceny (7D) -14.90%

Aktualna cena OpenDelta GMCI30 (OG30) wynosi $0.174319. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs OG30 wahał się między $ 0.174319 a $ 0.17623, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs OG30 w historii to $ 0.258621, a najniższy to $ 0.133385.

Pod względem krótkoterminowych wyniki OG30 zmieniły się o -0.00% w ciągu ostatniej godziny, o -0.45% w ciągu 24 godzin i o -14.90% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o OpenDelta GMCI30 (OG30)

Kapitalizacja rynkowa $ 163.86K$ 163.86K $ 163.86K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 163.86K$ 163.86K $ 163.86K Podaż w obiegu 940.00K 940.00K 940.00K Całkowita podaż 939,999.997995218 939,999.997995218 939,999.997995218

Obecna kapitalizacja rynkowa OpenDelta GMCI30 wynosi $ 163.86K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż OG30 w obiegu wynosi 940.00K, przy całkowitej podaży 939999.997995218. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 163.86K.