Poznaj tokenomikę OPEN Ticketing Ecosystem (OPN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena OPN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę OPEN Ticketing Ecosystem (OPN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena OPN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / OPEN Ticketing Ecosystem (OPN) / Tokenomika / Tokenomika OPEN Ticketing Ecosystem (OPN) Odkryj kluczowe informacje o OPEN Ticketing Ecosystem (OPN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o OPEN Ticketing Ecosystem (OPN) The OPEN Ticketing Ecosystem is the home of on-chain ticketing. Having built state-of-the-art ticketing infrastructure that has issued over 5 million on-chain tickets globally, the OPEN ecosystem provides tools for integrators, event organizers, and artists to take back control of their ticketing and tap into new avenues for financing, access, and fostering fan relationships. The OPEN Ticketing Ecosystem is the home of on-chain ticketing. Having built state-of-the-art ticketing infrastructure that has issued over 5 million on-chain tickets globally, the OPEN ecosystem provides tools for integrators, event organizers, and artists to take back control of their ticketing and tap into new avenues for financing, access, and fostering fan relationships. Oficjalna strona internetowa: https://onopen.xyz/ Kup OPN teraz! Tokenomika i analiza cenowa OPEN Ticketing Ecosystem (OPN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla OPEN Ticketing Ecosystem (OPN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 5.62M $ 5.62M $ 5.62M Całkowita podaż: $ 22.93B $ 22.93B $ 22.93B Podaż w obiegu: $ 22.93B $ 22.93B $ 22.93B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 5.62M $ 5.62M $ 5.62M Historyczne maksimum: $ 0.00552837 $ 0.00552837 $ 0.00552837 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.0002453 $ 0.0002453 $ 0.0002453 Dowiedz się więcej o cenie OPEN Ticketing Ecosystem (OPN) Tokenomika OPEN Ticketing Ecosystem (OPN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki OPEN Ticketing Ecosystem (OPN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów OPN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów OPN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszOPN tokenomikę, poznaj cenę tokena OPNna żywo! Prognoza ceny OPN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać OPN? Nasza strona z prognozami cen OPN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena OPN już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.