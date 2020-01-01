Poznaj tokenomikę Open Dollar (OD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena OD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Open Dollar (OD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena OD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Open Dollar (OD) Odkryj kluczowe informacje o Open Dollar (OD), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Open Dollar (OD) Open Dollar is a stablecoin protocol backed by LST and Arbitrum-native tokens with tradable vaults. Oficjalna strona internetowa: https://www.opendollar.com/ Biała księga: https://www.opendollar.com/lite-paper Tokenomika i analiza cenowa Open Dollar (OD) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Open Dollar (OD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 19.65K Całkowita podaż: $ 11.56K Podaż w obiegu: $ 11.56K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 19.65K Historyczne maksimum: $ 1.71 Historyczne minimum: $ 0.878488 Aktualna cena: $ 1.7 Dowiedz się więcej o cenie Open Dollar (OD) Tokenomika Open Dollar (OD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Open Dollar (OD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów OD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów OD. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszOD tokenomikę, poznaj cenę tokena ODna żywo! Prognoza ceny OD Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać OD? Nasza strona z prognozami cen OD łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena OD już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.