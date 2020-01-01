Poznaj tokenomikę oof oof CTO (OOF) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena OOF, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę oof oof CTO (OOF) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena OOF, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika oof oof CTO (OOF) Odkryj kluczowe informacje o oof oof CTO (OOF), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o oof oof CTO (OOF) Welcome to oof on Solana. oof the most memeable memecoin in existence. The dogs have had their day, it's time for oof to take reign oof is tired of watching everyone play hot potato with the endless derivative ShibaCumGMElonKishuTurboAssFlokiMoon Inu coins. The Inu's have had their day. It's time for the most recognizable meme in the world to take his reign as king of the memes. oof is here to make memecoins great again. Launched stealth on pump,fun with no-presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, oof is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let oof show you the way. Oficjalna strona internetowa: http://oofonsol.site/ Tokenomika i analiza cenowa oof oof CTO (OOF) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla oof oof CTO (OOF), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 30.93K Całkowita podaż: $ 975.90M Podaż w obiegu: $ 975.90M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 30.93K Historyczne maksimum: $ 0.00046151 Historyczne minimum: $ 0.00001437 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika oof oof CTO (OOF): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki oof oof CTO (OOF) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów OOF, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów OOF. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.