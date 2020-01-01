Poznaj tokenomikę Only Possible On Solana (OPOS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena OPOS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Only Possible On Solana (OPOS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena OPOS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Only Possible On Solana (OPOS) / Tokenomika / Tokenomika Only Possible On Solana (OPOS) Odkryj kluczowe informacje o Only Possible On Solana (OPOS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Only Possible On Solana (OPOS) Most buildable meme to showcase what's Only Possible on Solana. Most buildable meme to showcase what's Only Possible on Solana. Oficjalna strona internetowa: https://opos-sol.netlify.app/ Kup OPOS teraz! Tokenomika i analiza cenowa Only Possible On Solana (OPOS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Only Possible On Solana (OPOS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 148.32K $ 148.32K $ 148.32K Całkowita podaż: $ 775.48K $ 775.48K $ 775.48K Podaż w obiegu: $ 775.48K $ 775.48K $ 775.48K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 148.32K $ 148.32K $ 148.32K Historyczne maksimum: $ 5.29 $ 5.29 $ 5.29 Historyczne minimum: $ 0.101511 $ 0.101511 $ 0.101511 Aktualna cena: $ 0.191124 $ 0.191124 $ 0.191124 Dowiedz się więcej o cenie Only Possible On Solana (OPOS) Tokenomika Only Possible On Solana (OPOS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Only Possible On Solana (OPOS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów OPOS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów OPOS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszOPOS tokenomikę, poznaj cenę tokena OPOSna żywo! Prognoza ceny OPOS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać OPOS? Nasza strona z prognozami cen OPOS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena OPOS już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.