Tokenomika One Cash (ONC) Odkryj kluczowe informacje o One Cash (ONC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o One Cash (ONC) The most daring and innovative experimental project for the Basis protocol Oficjalna strona internetowa: https://onecash.finance/ Tokenomika i analiza cenowa One Cash (ONC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla One Cash (ONC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 71.88K Całkowita podaż: $ 1.53M Podaż w obiegu: $ 1.53M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 71.88K Historyczne maksimum: $ 1,634.01 Historyczne minimum: $ 0.03781224 Aktualna cena: $ 0.04687798 Dowiedz się więcej o cenie One Cash (ONC) Tokenomika One Cash (ONC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki One Cash (ONC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ONC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ONC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszONC tokenomikę, poznaj cenę tokena ONCna żywo! Prognoza ceny ONC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ONC? Nasza strona z prognozami cen ONC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ONC już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.