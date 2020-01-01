Poznaj tokenomikę Ondo US Dollar Yield (USDY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena USDY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Ondo US Dollar Yield (USDY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena USDY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Ondo US Dollar Yield (USDY) / Tokenomika / Tokenomika Ondo US Dollar Yield (USDY) Odkryj kluczowe informacje o Ondo US Dollar Yield (USDY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Ondo US Dollar Yield (USDY) Oficjalna strona internetowa: https://ondo.finance/ Kup USDY teraz! Tokenomika i analiza cenowa Ondo US Dollar Yield (USDY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Ondo US Dollar Yield (USDY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 679.61M $ 679.61M $ 679.61M Całkowita podaż: $ 626.09M $ 626.09M $ 626.09M Podaż w obiegu: $ 625.11M $ 625.11M $ 625.11M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 680.67M $ 680.67M $ 680.67M Historyczne maksimum: $ 1.26 $ 1.26 $ 1.26 Historyczne minimum: $ 0.934184 $ 0.934184 $ 0.934184 Aktualna cena: $ 1.087 $ 1.087 $ 1.087 Dowiedz się więcej o cenie Ondo US Dollar Yield (USDY) Tokenomika Ondo US Dollar Yield (USDY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Ondo US Dollar Yield (USDY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów USDY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów USDY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszUSDY tokenomikę, poznaj cenę tokena USDYna żywo! Prognoza ceny USDY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać USDY? Nasza strona z prognozami cen USDY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena USDY już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.