Informacje o cenie Onchain Yield Coin (ONYC) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 1.042 $ 1.042 $ 1.042 Minimum 24h $ 1.045 $ 1.045 $ 1.045 Maksimum 24h Minimum 24h $ 1.042$ 1.042 $ 1.042 Maksimum 24h $ 1.045$ 1.045 $ 1.045 Historyczne maksimum $ 1.053$ 1.053 $ 1.053 Najniższa cena $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 Zmiana ceny (1H) +0.05% Zmiana ceny (1D) +0.06% Zmiana ceny (7D) +0.49% Zmiana ceny (7D) +0.49%

Aktualna cena Onchain Yield Coin (ONYC) wynosi $1.044. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ONYC wahał się między $ 1.042 a $ 1.045, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ONYC w historii to $ 1.053, a najniższy to $ 1.005.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ONYC zmieniły się o +0.05% w ciągu ostatniej godziny, o +0.06% w ciągu 24 godzin i o +0.49% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Onchain Yield Coin (ONYC)

Kapitalizacja rynkowa $ 104.40M$ 104.40M $ 104.40M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 104.40M$ 104.40M $ 104.40M Podaż w obiegu 100.00M 100.00M 100.00M Całkowita podaż 99,999,997.06960604 99,999,997.06960604 99,999,997.06960604

Obecna kapitalizacja rynkowa Onchain Yield Coin wynosi $ 104.40M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ONYC w obiegu wynosi 100.00M, przy całkowitej podaży 99999997.06960604. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 104.40M.