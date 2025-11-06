GiełdaDEX+
Aktualna cena Onchain Yield Coin to 1.044 USD. Śledź aktualizacje cen ONYC do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ONYC łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o ONYC

Informacje o cenie ONYC

Czym jest ONYC

Biała księga ONYC

Oficjalna strona internetowa ONYC

Tokenomika ONYC

Prognoza cen ONYC

Cena Onchain Yield Coin (ONYC)

Aktualna cena 1 ONYC do USD:

$1.044
0.00%1D
USD
Onchain Yield Coin (ONYC) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:59:07 (UTC+8)

Informacje o cenie Onchain Yield Coin (ONYC) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 1.042
Minimum 24h
$ 1.045
Maksimum 24h

$ 1.042
$ 1.045
$ 1.053
$ 1.005
+0.05%

+0.06%

+0.49%

+0.49%

Aktualna cena Onchain Yield Coin (ONYC) wynosi $1.044. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ONYC wahał się między $ 1.042 a $ 1.045, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ONYC w historii to $ 1.053, a najniższy to $ 1.005.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ONYC zmieniły się o +0.05% w ciągu ostatniej godziny, o +0.06% w ciągu 24 godzin i o +0.49% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Onchain Yield Coin (ONYC)

$ 104.40M
--
$ 104.40M
100.00M
99,999,997.06960604
Obecna kapitalizacja rynkowa Onchain Yield Coin wynosi $ 104.40M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ONYC w obiegu wynosi 100.00M, przy całkowitej podaży 99999997.06960604. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 104.40M.

Historia ceny Onchain Yield Coin (ONYC) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Onchain Yield Coin do USD wyniosła $ +0.00065084.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Onchain Yield Coin do USD wyniosła $ +0.0090130608.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Onchain Yield Coin do USD wyniosła $ +0.0179856144.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Onchain Yield Coin do USD wyniosła $ +0.0257428734364466.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00065084+0.06%
30 Dni$ +0.0090130608+0.86%
60 dni$ +0.0179856144+1.72%
90 dni$ +0.0257428734364466+2.53%

Co to jest Onchain Yield Coin (ONYC)

Licensed to deploy digital assets as insurance collateral, OnRe provides a new class of investors with direct access consistent real-world returns. Through structured products designed to generate yield in both rising and falling markets, OnRe offers a return profile not achievable in traditional finance. With an emphasis on transparency, scalability, and capital efficiency, OnRe is redefining how capital supports reinsurance, creating access to an industry that has historically remained out of reach.

The first product, ONyc, is a multi-collateral, yield-bearing asset backed by stablecoins and used to underwrite real world private placements and accrue yield from reinsurance premiums. ONyc targets a base yield exceeding 16%, driven by reinsurance performance that remains uncorrelated across market cycles. Alongside this base return, the collateral assets themselves contribute additional yield, resulting in a compound, multi-source return designed to deliver steady performance and capture upside as markets evolve.

Currently collateralized in sUSDe, ONyc combines uncorrelated real-world yield with crypto-native yield opportunities. Through this approach, OnRe aims to connect digital asset allocators to the $750 billion reinsurance market.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Onchain Yield Coin (ONYC)

Biała księga
Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Onchain Yield Coin (w USD)

Jaka będzie wartość Onchain Yield Coin (ONYC) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Onchain Yield Coin (ONYC) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Onchain Yield Coin.

Sprawdź teraz prognozę ceny Onchain Yield Coin!

ONYC na lokalne waluty

Tokenomika Onchain Yield Coin (ONYC)

Zrozumienie tokenomiki Onchain Yield Coin (ONYC) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena ONYCjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Onchain Yield Coin (ONYC)

Jaka jest dziś wartość Onchain Yield Coin (ONYC)?
Aktualna cena ONYC w USD wynosi 1.044USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena ONYC do USD?
Aktualna cena ONYC w USD wynosi $ 1.044. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Onchain Yield Coin?
Kapitalizacja rynkowa dla ONYC wynosi $ 104.40M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż ONYC w obiegu?
W obiegu ONYC znajduje się 100.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) ONYC?
ONYC osiąga ATH w wysokości 1.053 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla ONYC?
ONYC zaliczył cenę ATL w wysokości 1.005 USD.
Jaki jest wolumen obrotu ONYC?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla ONYC wynosi -- USD.
Czy w tym roku ONYC pójdzie wyżej?
ONYC może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny ONYC, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:59:07 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Onchain Yield Coin (ONYC)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

