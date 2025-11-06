Cena Onchain Yield Coin (ONYC)
Aktualna cena Onchain Yield Coin (ONYC) wynosi $1.044. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ONYC wahał się między $ 1.042 a $ 1.045, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ONYC w historii to $ 1.053, a najniższy to $ 1.005.
Pod względem krótkoterminowych wyniki ONYC zmieniły się o +0.05% w ciągu ostatniej godziny, o +0.06% w ciągu 24 godzin i o +0.49% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.
Obecna kapitalizacja rynkowa Onchain Yield Coin wynosi $ 104.40M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ONYC w obiegu wynosi 100.00M, przy całkowitej podaży 99999997.06960604. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 104.40M.
W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Onchain Yield Coin do USD wyniosła $ +0.00065084.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Onchain Yield Coin do USD wyniosła $ +0.0090130608.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Onchain Yield Coin do USD wyniosła $ +0.0179856144.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Onchain Yield Coin do USD wyniosła $ +0.0257428734364466.
|Okres
|Zmień (USD)
|Zmień (%)
|Dzisiaj
|$ +0.00065084
|+0.06%
|30 Dni
|$ +0.0090130608
|+0.86%
|60 dni
|$ +0.0179856144
|+1.72%
|90 dni
|$ +0.0257428734364466
|+2.53%
Licensed to deploy digital assets as insurance collateral, OnRe provides a new class of investors with direct access consistent real-world returns. Through structured products designed to generate yield in both rising and falling markets, OnRe offers a return profile not achievable in traditional finance. With an emphasis on transparency, scalability, and capital efficiency, OnRe is redefining how capital supports reinsurance, creating access to an industry that has historically remained out of reach.
The first product, ONyc, is a multi-collateral, yield-bearing asset backed by stablecoins and used to underwrite real world private placements and accrue yield from reinsurance premiums. ONyc targets a base yield exceeding 16%, driven by reinsurance performance that remains uncorrelated across market cycles. Alongside this base return, the collateral assets themselves contribute additional yield, resulting in a compound, multi-source return designed to deliver steady performance and capture upside as markets evolve.
Currently collateralized in sUSDe, ONyc combines uncorrelated real-world yield with crypto-native yield opportunities. Through this approach, OnRe aims to connect digital asset allocators to the $750 billion reinsurance market.
