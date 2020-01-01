Poznaj tokenomikę Onchain Finance and Culture (OFAC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena OFAC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Onchain Finance and Culture (OFAC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena OFAC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Onchain Finance and Culture (OFAC) Odkryj kluczowe informacje o Onchain Finance and Culture (OFAC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o Onchain Finance and Culture (OFAC) Onchain Finance and Culture (OFAC) is a digital labor union and unofficial sister organization to the U.S. Department of Government Efficiency (DOGE) OFAC labor tokens are held closely by members who share fair and grounded discussions on the transfer of value. Commerce is digital and it must not be restricted in the 21st century. Join a community of builders who innovate in the digital finance space. Oficjalna strona internetowa: https://ofacbase.com/ Tokenomika i analiza cenowa Onchain Finance and Culture (OFAC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Onchain Finance and Culture (OFAC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 30.92K Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 838.79M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 36.86K Historyczne maksimum: $ 0.00208752 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika Onchain Finance and Culture (OFAC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Onchain Finance and Culture (OFAC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów OFAC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów OFAC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.