Aktualna cena OnChain Battles to 0 USD. Śledź aktualizacje cen OCB do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe OCB łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o OCB

Informacje o cenie OCB

Czym jest OCB

Oficjalna strona internetowa OCB

Tokenomika OCB

Prognoza cen OCB

Logo OnChain Battles

Cena OnChain Battles (OCB)

Nienotowany

Aktualna cena 1 OCB do USD:

$0.00015647
$0.00015647$0.00015647
0.00%1D
mexc
USD
OnChain Battles (OCB) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:05:34 (UTC+8)

Informacje o cenie OnChain Battles (OCB) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00697617
$ 0.00697617$ 0.00697617

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Aktualna cena OnChain Battles (OCB) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs OCB wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs OCB w historii to $ 0.00697617, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki OCB zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o OnChain Battles (OCB)

$ 7.82K
$ 7.82K$ 7.82K

--
----

$ 7.82K
$ 7.82K$ 7.82K

50.00M
50.00M 50.00M

50,000,000.0
50,000,000.0 50,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa OnChain Battles wynosi $ 7.82K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż OCB w obiegu wynosi 50.00M, przy całkowitej podaży 50000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 7.82K.

Historia ceny OnChain Battles (OCB) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny OnChain Battles do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny OnChain Battles do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny OnChain Battles do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny OnChain Battles do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ 00.00%
60 dni$ 0-74.27%
90 dni$ 0--

Co to jest OnChain Battles (OCB)

An OnChain arena where only verified traders compete.

$10K? $100K? $1M PNL? Prove it and enter your tier.

All trades tracked, no screenshots. Just pure PNL. Win prize pools, earn reputation and build your community.

OCB is where real traders prove themselves

OnChainBattles, it’s on the chain.

The premise is simple, you enter the arena with your wallet, you trade, you try to make the most money in a set time window.

Every trade is public, every outcome is final. At the end, the top performers win the pot.

Not followers, not likes, just pure, verified profit.

Every Move is public, leaderboards updated live, your trades are visible, your PNL is ranked and your wallet is your scoreboard.

You can be anonymous, but your trades speak louder than your name.

If you win, you win publicly. If you crash, everyone sees it happen.

Real rewards, real risk. Winners get paid instantly.

No waiting, no arguing, just your wallet getting bigger when you earn it.

Entry fees boost the prize pool, the pot goes to the top. The rest go home with nothing but a public record.

Built for entertainment, spectators follow every trade. See every blow-up, celebrate every flip.

The platform streams the action, highlights the top movers and turns raw trading into performance.

Zasoby dla OnChain Battles (OCB)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny OnChain Battles (w USD)

Jaka będzie wartość OnChain Battles (OCB) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w OnChain Battles (OCB) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla OnChain Battles.

Sprawdź teraz prognozę ceny OnChain Battles!

OCB na lokalne waluty

Tokenomika OnChain Battles (OCB)

Zrozumienie tokenomiki OnChain Battles (OCB) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena OCBjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące OnChain Battles (OCB)

Jaka jest dziś wartość OnChain Battles (OCB)?
Aktualna cena OCB w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena OCB do USD?
Aktualna cena OCB w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa OnChain Battles?
Kapitalizacja rynkowa dla OCB wynosi $ 7.82K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż OCB w obiegu?
W obiegu OCB znajduje się 50.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) OCB?
OCB osiąga ATH w wysokości 0.00697617 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla OCB?
OCB zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu OCB?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla OCB wynosi -- USD.
Czy w tym roku OCB pójdzie wyżej?
OCB może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny OCB, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:05:34 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

