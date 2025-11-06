Informacje o cenie OnChain Battles (OCB) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00697617$ 0.00697617 $ 0.00697617 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) 0.00% Zmiana ceny (7D) 0.00%

Aktualna cena OnChain Battles (OCB) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs OCB wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs OCB w historii to $ 0.00697617, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki OCB zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o OnChain Battles (OCB)

Kapitalizacja rynkowa $ 7.82K$ 7.82K $ 7.82K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 7.82K$ 7.82K $ 7.82K Podaż w obiegu 50.00M 50.00M 50.00M Całkowita podaż 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa OnChain Battles wynosi $ 7.82K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż OCB w obiegu wynosi 50.00M, przy całkowitej podaży 50000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 7.82K.