Tokenomika OmniTensor (OMNIT)
Informacje o OmniTensor (OMNIT)
OmniTensor is a decentralized AI platform that combines blockchain technology with community-driven contributions to build, deploy and operate AI-powered decentralized applications (dApps). It allows users to share unused GPU resources, contributing to a global compute network for AI training and inference. Developers benefit from pre-configured AI models, SDKs and high-quality data layers, enabling rapid development of AI dApps with cost efficiency and scalability. OmniTensor utilizes its native OMNIT token for rewards, payments and governance, fostering an inclusive ecosystem where businesses, developers and contributors collaborate to shape the future of AI.
Tokenomika i analiza cenowa OmniTensor (OMNIT)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla OmniTensor (OMNIT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika OmniTensor (OMNIT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki OmniTensor (OMNIT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów OMNIT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów OMNIT.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszOMNIT tokenomikę
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.