Giełda MEXC / Cena krypto / OmniTensor (OMNIT) / Tokenomika / Tokenomika OmniTensor (OMNIT) Odkryj kluczowe informacje o OmniTensor (OMNIT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o OmniTensor (OMNIT) OmniTensor is a decentralized AI platform that combines blockchain technology with community-driven contributions to build, deploy and operate AI-powered decentralized applications (dApps). It allows users to share unused GPU resources, contributing to a global compute network for AI training and inference. Developers benefit from pre-configured AI models, SDKs and high-quality data layers, enabling rapid development of AI dApps with cost efficiency and scalability. OmniTensor utilizes its native OMNIT token for rewards, payments and governance, fostering an inclusive ecosystem where businesses, developers and contributors collaborate to shape the future of AI. Oficjalna strona internetowa: https://omnitensor.io Biała księga: https://docs.omnitensor.io Kup OMNIT teraz! Tokenomika i analiza cenowa OmniTensor (OMNIT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla OmniTensor (OMNIT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 17.75K Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 397.52M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 44.66K Historyczne maksimum: $ 0.00232157 Historyczne minimum: $ 0.00002739 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie OmniTensor (OMNIT) Tokenomika OmniTensor (OMNIT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki OmniTensor (OMNIT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów OMNIT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów OMNIT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszOMNIT tokenomikę, poznaj cenę tokena OMNITna żywo! Prognoza ceny OMNIT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać OMNIT? Nasza strona z prognozami cen OMNIT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena OMNIT już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.