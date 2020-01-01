Poznaj tokenomikę OmniAgent (OMAGENT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena OMAGENT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę OmniAgent (OMAGENT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena OMAGENT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika OmniAgent (OMAGENT) Odkryj kluczowe informacje o OmniAgent (OMAGENT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.

Informacje o OmniAgent (OMAGENT)

OmniAgent represents a groundbreaking evolution in the AI landscape, providing users with the tools to create, customize, and launch autonomous AI Agents. These agents are designed to execute tasks, make decisions, and generate value autonomously within a decentralized ecosystem. Whether you need an AI agent to represent you online, conduct research, or manage complex workflows, OmniAgent empowers you to build and deploy personalized agents seamlessly.

Oficjalna strona internetowa: https://omniagent.app/
Biała księga: https://docs.omniagent.app/

Tokenomika i analiza cenowa OmniAgent (OMAGENT)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla OmniAgent (OMAGENT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa: $ 45.45K
Całkowita podaż: $ 1.00B
Podaż w obiegu: $ 1.00B
FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 45.45K
Historyczne maksimum: $ 0.00282762
Historyczne minimum: $ 0
Aktualna cena: $ 0

Tokenomika OmniAgent (OMAGENT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki OmniAgent (OMAGENT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów OMAGENT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów OMAGENT.
FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.