Informacje o cenie OKX Mascot (WALLY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00780088$ 0.00780088 $ 0.00780088 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) -4.65% Zmiana ceny (7D) -4.65%

Aktualna cena OKX Mascot (WALLY) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs WALLY wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs WALLY w historii to $ 0.00780088, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki WALLY zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -4.65% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o OKX Mascot (WALLY)

Kapitalizacja rynkowa $ 5.88K$ 5.88K $ 5.88K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 5.88K$ 5.88K $ 5.88K Podaż w obiegu 999.97M 999.97M 999.97M Całkowita podaż 999,970,448.449221 999,970,448.449221 999,970,448.449221

Obecna kapitalizacja rynkowa OKX Mascot wynosi $ 5.88K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż WALLY w obiegu wynosi 999.97M, przy całkowitej podaży 999970448.449221. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 5.88K.