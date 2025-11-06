GiełdaDEX+
Aktualna cena OKX Mascot to 0 USD. Śledź aktualizacje cen WALLY do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe WALLY łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena OKX Mascot to 0 USD. Śledź aktualizacje cen WALLY do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe WALLY łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o WALLY

Informacje o cenie WALLY

Czym jest WALLY

Oficjalna strona internetowa WALLY

Tokenomika WALLY

Prognoza cen WALLY

Cena OKX Mascot (WALLY)

Nienotowany

Aktualna cena 1 WALLY do USD:

--
----
0.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
OKX Mascot (WALLY) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:05:11 (UTC+8)

Informacje o cenie OKX Mascot (WALLY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00780088
$ 0.00780088$ 0.00780088

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-4.65%

-4.65%

Aktualna cena OKX Mascot (WALLY) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs WALLY wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs WALLY w historii to $ 0.00780088, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki WALLY zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -4.65% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o OKX Mascot (WALLY)

$ 5.88K
$ 5.88K$ 5.88K

--
----

$ 5.88K
$ 5.88K$ 5.88K

999.97M
999.97M 999.97M

999,970,448.449221
999,970,448.449221 999,970,448.449221

Obecna kapitalizacja rynkowa OKX Mascot wynosi $ 5.88K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż WALLY w obiegu wynosi 999.97M, przy całkowitej podaży 999970448.449221. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 5.88K.

Historia ceny OKX Mascot (WALLY) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny OKX Mascot do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny OKX Mascot do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny OKX Mascot do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny OKX Mascot do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ 0-21.93%
60 dni$ 0-94.56%
90 dni$ 0--

Co to jest OKX Mascot (WALLY)

$WALLY — The Comeback Kid of Crypto

Once a trader buried deep in the liquidation trenches, Wally was just another chart casualty — humbled, forgotten, and meme-worthy. But every cycle has its reversal.

Now he’s back. Sharper, greener, and wiser than ever.

$WALLY is more than just a token — it’s a symbol of every degen’s redemption arc. From blown accounts to breakout trades, Wally’s story is yours too. Whether you’re up 10x or down bad, Wally reminds us that the market always gives one more chance… if you’ve got the guts to take it.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla OKX Mascot (WALLY)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny OKX Mascot (w USD)

Jaka będzie wartość OKX Mascot (WALLY) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w OKX Mascot (WALLY) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla OKX Mascot.

Sprawdź teraz prognozę ceny OKX Mascot!

WALLY na lokalne waluty

Tokenomika OKX Mascot (WALLY)

Zrozumienie tokenomiki OKX Mascot (WALLY) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena WALLYjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące OKX Mascot (WALLY)

Jaka jest dziś wartość OKX Mascot (WALLY)?
Aktualna cena WALLY w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena WALLY do USD?
Aktualna cena WALLY w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa OKX Mascot?
Kapitalizacja rynkowa dla WALLY wynosi $ 5.88K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż WALLY w obiegu?
W obiegu WALLY znajduje się 999.97M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) WALLY?
WALLY osiąga ATH w wysokości 0.00780088 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla WALLY?
WALLY zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu WALLY?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla WALLY wynosi -- USD.
Czy w tym roku WALLY pójdzie wyżej?
WALLY może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny WALLY, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:05:11 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe OKX Mascot (WALLY)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

