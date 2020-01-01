Poznaj tokenomikę Oggy Inu (OGGY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena OGGY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Oggy Inu (OGGY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena OGGY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Oggy Inu (OGGY) / Tokenomika / Tokenomika Oggy Inu (OGGY) Odkryj kluczowe informacje o Oggy Inu (OGGY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Oggy Inu (OGGY) What is the project about? OGGY INU is a BSC Meme ,$OGGY is a community-driven token that can't be controlled by anyone. We believe in the popularity of OGGY's image, OGGY in Crypto will be widespread and have a chance to become a trend..$OGGY - 2nd Shib or BabyDoge will be born. What makes your project unique? Audit Certik Burn 72,7% Total Supply Swap Dapp Big Marketing Campaign Listed on Bitget CEX Listed on CoinTiger CEX Partnership with BabyDoge Swap History of your project. What's next for your project? Dapp Released. What can your token be used for? Reflection 5% for Holders. Oficjalna strona internetowa: https://oggyinu.com Kup OGGY teraz! Tokenomika i analiza cenowa Oggy Inu (OGGY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Oggy Inu (OGGY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 230.38K $ 230.38K $ 230.38K Całkowita podaż: $ 114,251.65T $ 114,251.65T $ 114,251.65T Podaż w obiegu: $ 114,251.65T $ 114,251.65T $ 114,251.65T FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 230.38K $ 230.38K $ 230.38K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Oggy Inu (OGGY) Tokenomika Oggy Inu (OGGY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Oggy Inu (OGGY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów OGGY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów OGGY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszOGGY tokenomikę, poznaj cenę tokena OGGYna żywo! Prognoza ceny OGGY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać OGGY? Nasza strona z prognozami cen OGGY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena OGGY już teraz!