Giełda MEXC / Cena krypto / Official Tiger King (EXOTIC) / Tokenomika / Tokenomika Official Tiger King (EXOTIC) Odkryj kluczowe informacje o Official Tiger King (EXOTIC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Official Tiger King (EXOTIC) This is the official meme coin created by the Tiger King, Joe Exotic. Joe exotic became a world wide phenomenon in 2020 with the release of the Netflix series "Tiger King". His fame continues to grow with numerous TV series and a world wide following. Joe is launching the toke from prison to help raise funds for charity while he is still behind bars. Joe aims to use proceeds from the coin to donate to and raise awareness for the operation smile charity. Since this is a meme coin, it has no intrinsic value other than to promote community. Oficjalna strona internetowa: https://officialexotic.com/ Kup EXOTIC teraz! Tokenomika i analiza cenowa Official Tiger King (EXOTIC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Official Tiger King (EXOTIC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 14.45K $ 14.45K $ 14.45K Całkowita podaż: $ 499.95M $ 499.95M $ 499.95M Podaż w obiegu: $ 399.95M $ 399.95M $ 399.95M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 18.07K $ 18.07K $ 18.07K Historyczne maksimum: $ 0.00043739 $ 0.00043739 $ 0.00043739 Historyczne minimum: $ 0.00003335 $ 0.00003335 $ 0.00003335 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Official Tiger King (EXOTIC) Tokenomika Official Tiger King (EXOTIC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Official Tiger King (EXOTIC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów EXOTIC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów EXOTIC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszEXOTIC tokenomikę, poznaj cenę tokena EXOTICna żywo! Prognoza ceny EXOTIC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać EXOTIC? Nasza strona z prognozami cen EXOTIC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena EXOTIC już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.