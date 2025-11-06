Informacje o cenie Official DogeWLFI Coin (DOGEWLFI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.0011025$ 0.0011025 $ 0.0011025 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.65% Zmiana ceny (1D) +8.35% Zmiana ceny (7D) -1.00% Zmiana ceny (7D) -1.00%

Aktualna cena Official DogeWLFI Coin (DOGEWLFI) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DOGEWLFI wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DOGEWLFI w historii to $ 0.0011025, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DOGEWLFI zmieniły się o +0.65% w ciągu ostatniej godziny, o +8.35% w ciągu 24 godzin i o -1.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Official DogeWLFI Coin (DOGEWLFI)

Kapitalizacja rynkowa $ 17.19K$ 17.19K $ 17.19K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 17.19K$ 17.19K $ 17.19K Podaż w obiegu 998.84M 998.84M 998.84M Całkowita podaż 998,835,832.35248 998,835,832.35248 998,835,832.35248

Obecna kapitalizacja rynkowa Official DogeWLFI Coin wynosi $ 17.19K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DOGEWLFI w obiegu wynosi 998.84M, przy całkowitej podaży 998835832.35248. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 17.19K.