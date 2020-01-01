Poznaj tokenomikę Official Crypto Nostra (OCN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena OCN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Official Crypto Nostra (OCN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena OCN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Official Crypto Nostra (OCN) / Tokenomika / Tokenomika Official Crypto Nostra (OCN) Odkryj kluczowe informacje o Official Crypto Nostra (OCN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Official Crypto Nostra (OCN) The official Crypto Nostra. We're Here To Be Different. $OCN is The World's First Mafia Coin. A Trusted Family cryptocurrency token centered around community, loyalty, and Utility. Designed to operate like a close-knit crime family, $OCN emphasizes unity, exclusivity, and mutual support among holders. From a Online store, Social Club, and play to earn game. $OCN has it all. The Goal A community-driven cryptocurrency token inspired by the structure and loyalty of a mafia family. Built on the principles of trust, respect, and collaboration, $OCN unites its holders as part of an exclusive brotherhood. $OCN Utility * Trade Tokens for Book * Trade Tokens for Merch * Trade Tokens for Nfts

Trade Tokens for Merch

Oficjalna strona internetowa: http://www.officialcryptonostra.com/ Biała księga: https://officialcryptonostra.com/ocnwhitepaper.pdf Kup OCN teraz! Tokenomika i analiza cenowa Official Crypto Nostra (OCN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Official Crypto Nostra (OCN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 3.58M $ 3.58M $ 3.58M Całkowita podaż: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Podaż w obiegu: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.58M $ 3.58M $ 3.58M Historyczne maksimum: $ 0.00742022 $ 0.00742022 $ 0.00742022 Historyczne minimum: $ 0.00125706 $ 0.00125706 $ 0.00125706 Aktualna cena: $ 0.00178908 $ 0.00178908 $ 0.00178908 Dowiedz się więcej o cenie Official Crypto Nostra (OCN) Tokenomika Official Crypto Nostra (OCN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Official Crypto Nostra (OCN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów OCN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów OCN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszOCN tokenomikę, poznaj cenę tokena OCNna żywo! Prognoza ceny OCN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać OCN? Nasza strona z prognozami cen OCN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena OCN już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.