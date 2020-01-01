Tokenomika OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP)

Odkryj kluczowe informacje o OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Informacje o OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP)

The Official Baby Trump token, also known as BTRUMP, is a meme coin launched by a community of Trump fans. Built on the Solana blockchain, it offers users the opportunity to trade and invest in a lighthearted, community-driven cryptocurrency. As a Solana-based token, BTRUMP provides fast transactions, low fees, and a unique way for meme coin enthusiasts and Trump supporters to engage in the crypto space.

https://www.officialbtrump.com

Tokenomika i analiza cenowa OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 53.84K
Całkowita podaż:
$ 999.64M
Podaż w obiegu:
$ 999.64M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 53.84K
Historyczne maksimum:
$ 0.00337666
Historyczne minimum:
$ 0
Aktualna cena:
$ 0
Tokenomika OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów BTRUMP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów BTRUMP.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszBTRUMP tokenomikę, poznaj cenę tokena BTRUMPna żywo!

Prognoza ceny BTRUMP

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BTRUMP? Nasza strona z prognozami cen BTRUMP łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.