Informacje o cenie Officat (OFFICAT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.01334922$ 0.01334922 $ 0.01334922 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.20% Zmiana ceny (1D) +2.92% Zmiana ceny (7D) -16.86% Zmiana ceny (7D) -16.86%

Aktualna cena Officat (OFFICAT) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs OFFICAT wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs OFFICAT w historii to $ 0.01334922, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki OFFICAT zmieniły się o -0.20% w ciągu ostatniej godziny, o +2.92% w ciągu 24 godzin i o -16.86% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Officat (OFFICAT)

Kapitalizacja rynkowa $ 424.55K$ 424.55K $ 424.55K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 424.55K$ 424.55K $ 424.55K Podaż w obiegu 1.00B 1.00B 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Officat wynosi $ 424.55K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż OFFICAT w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 424.55K.