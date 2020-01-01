Poznaj tokenomikę OctonetAI (OCTO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena OCTO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę OctonetAI (OCTO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena OCTO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / OctonetAI (OCTO) / Tokenomika / Tokenomika OctonetAI (OCTO) Odkryj kluczowe informacje o OctonetAI (OCTO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o OctonetAI (OCTO) At OctonetAI, we are committed to revolutionizing the way developers, businesses, and researchers access and utilize artificial intelligence. Powered by the Solana blockchain, our innovative platform offers a comprehensive suite of AI and machine learning solutions designed for scalability, speed, and affordability. From pre trained models to high performance GPU rentals, OctonetAI is your gateway to unlocking the full potential of AI technology. Join us in shaping the future of AI-driven applications and discover the possibilities that OctonetAI can bring to your projects At OctonetAI, we are committed to revolutionizing the way developers, businesses, and researchers access and utilize artificial intelligence. Powered by the Solana blockchain, our innovative platform offers a comprehensive suite of AI and machine learning solutions designed for scalability, speed, and affordability. From pre trained models to high performance GPU rentals, OctonetAI is your gateway to unlocking the full potential of AI technology. Join us in shaping the future of AI-driven applications and discover the possibilities that OctonetAI can bring to your projects Oficjalna strona internetowa: https://www.octonet.ai/ Biała księga: https://docs.octonet.ai/ Kup OCTO teraz! Tokenomika i analiza cenowa OctonetAI (OCTO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla OctonetAI (OCTO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 902.19K $ 902.19K $ 902.19K Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 902.19K $ 902.19K $ 902.19K Historyczne maksimum: $ 0.329984 $ 0.329984 $ 0.329984 Historyczne minimum: $ 0.00287734 $ 0.00287734 $ 0.00287734 Aktualna cena: $ 0.00902221 $ 0.00902221 $ 0.00902221 Dowiedz się więcej o cenie OctonetAI (OCTO) Tokenomika OctonetAI (OCTO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki OctonetAI (OCTO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów OCTO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów OCTO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszOCTO tokenomikę, poznaj cenę tokena OCTOna żywo! Prognoza ceny OCTO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać OCTO? Nasza strona z prognozami cen OCTO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena OCTO już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.