Giełda MEXC / Cena krypto / OcNest AI (OCAI) / Tokenomika / Tokenomika OcNest AI (OCAI) Odkryj kluczowe informacje o OcNest AI (OCAI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o OcNest AI (OCAI) OcNest AI is a platform developed to facilitate the processing, analysis, and comprehension of complex information through visual representation and data integration. Recognizing the challenges individuals and organizations face when dealing with large and intricate datasets, OcNest AI offers tools designed to simplify these processes. A core component of the platform is Intelligent Concept Mapping. This feature enables users to transform raw data, research findings, and other forms of information from disparate sources into clear, visual diagrams. By creating these visual representations, OcNest AI aims to make it easier to identify relationships, patterns, and key insights that might be obscured within textual or numerical data alone. This visualization process can be particularly useful for brainstorming, strategic planning, and explaining complex concepts to others. Oficjalna strona internetowa: https://www.ocnest.ai/ Biała księga: https://ocnest-ai.gitbook.io/ocnest-ai-docs Kup OCAI teraz! Tokenomika i analiza cenowa OcNest AI (OCAI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla OcNest AI (OCAI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 23.46K $ 23.46K $ 23.46K Całkowita podaż: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Podaż w obiegu: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 23.46K $ 23.46K $ 23.46K Historyczne maksimum: $ 0.088172 $ 0.088172 $ 0.088172 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00234583 $ 0.00234583 $ 0.00234583 Dowiedz się więcej o cenie OcNest AI (OCAI) Tokenomika OcNest AI (OCAI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki OcNest AI (OCAI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów OCAI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów OCAI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszOCAI tokenomikę, poznaj cenę tokena OCAIna żywo! Prognoza ceny OCAI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać OCAI? Nasza strona z prognozami cen OCAI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena OCAI już teraz! 