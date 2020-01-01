Poznaj tokenomikę OceansGallerie On SUI (OCEANS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena OCEANS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę OceansGallerie On SUI (OCEANS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena OCEANS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / OceansGallerie On SUI (OCEANS) / Tokenomika / Tokenomika OceansGallerie On SUI (OCEANS) Odkryj kluczowe informacje o OceansGallerie On SUI (OCEANS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o OceansGallerie On SUI (OCEANS) OceansGallerie is a decentralized Web3 ecosystem on SUI that merges creativity, engagement, and rewards. It allows users to participate in AI-powered meme creation, task distribution, and community voting. Users earn $OCEANS tokens by completing creative tasks, which play a central role in the platform's ecosystem. The project aims to foster innovation and collaboration while empowering users to create value and grow within the decentralized space. OceansGallerie is a decentralized Web3 ecosystem on SUI that merges creativity, engagement, and rewards. It allows users to participate in AI-powered meme creation, task distribution, and community voting. Users earn $OCEANS tokens by completing creative tasks, which play a central role in the platform's ecosystem. The project aims to foster innovation and collaboration while empowering users to create value and grow within the decentralized space. Oficjalna strona internetowa: https://oceansgallerie.xyz/ Kup OCEANS teraz! Tokenomika i analiza cenowa OceansGallerie On SUI (OCEANS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla OceansGallerie On SUI (OCEANS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 152.41K $ 152.41K $ 152.41K Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 1.40B $ 1.40B $ 1.40B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.09M $ 1.09M $ 1.09M Historyczne maksimum: $ 0.00325626 $ 0.00325626 $ 0.00325626 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00010886 $ 0.00010886 $ 0.00010886 Dowiedz się więcej o cenie OceansGallerie On SUI (OCEANS) Tokenomika OceansGallerie On SUI (OCEANS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki OceansGallerie On SUI (OCEANS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów OCEANS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów OCEANS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszOCEANS tokenomikę, poznaj cenę tokena OCEANSna żywo! Prognoza ceny OCEANS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać OCEANS? Nasza strona z prognozami cen OCEANS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena OCEANS już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.