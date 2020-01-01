Poznaj tokenomikę OceanEX (OCE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena OCE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę OceanEX (OCE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena OCE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / OceanEX (OCE) / Tokenomika / Tokenomika OceanEX (OCE) Odkryj kluczowe informacje o OceanEX (OCE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o OceanEX (OCE) OCE is an indispensable piece of OceanEx's ecosystem and future developments. It can be used in many scenarios including but not limited to: pay for fees of services such as: transaction fee, withdraw fee, listing fee, argo/fund deployment fee voting right in project listing pool invitation to OceanEx's quality community events and meetups access to our market research center in OceanLab subscribe to and use our professional developed trading tools and investment products such as CryptoBento™ more to come in the future Oficjalna strona internetowa: https://oceanex.pro/ Kup OCE teraz! Tokenomika i analiza cenowa OceanEX (OCE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla OceanEX (OCE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 224.64K Całkowita podaż: $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 7.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 320.92K Historyczne maksimum: $ 0.01640565 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie OceanEX (OCE) Tokenomika OceanEX (OCE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki OceanEX (OCE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów OCE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów OCE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszOCE tokenomikę, poznaj cenę tokena OCEna żywo! Prognoza ceny OCE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać OCE? Nasza strona z prognozami cen OCE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena OCE już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.