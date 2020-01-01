Poznaj tokenomikę Obi PNut Kenobi (OPK) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena OPK, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Obi PNut Kenobi (OPK) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena OPK, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Obi PNut Kenobi (OPK) Inspired by Elon Musk: "If you strike me down, I will become more powerful than you could possibly imagine"... Obi PNut Kenobi, for all squirrels. #OPK Obi PNut Kenobi is the MEME token on the SOL Blockchain Platform. Over 4,000 new $OPK holders and more than 1,000 allies have joined our ranks in the Telegram. We continue to grow and make our voices heard every day. Together we can reach the goal. Oficjalna strona internetowa: https://www.opksol.com/ Tokenomika i analiza cenowa Obi PNut Kenobi (OPK) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Obi PNut Kenobi (OPK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 149.48K Całkowita podaż: $ 999.19M Podaż w obiegu: $ 999.19M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 149.48K Historyczne maksimum: $ 0.04561382 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00015007 Tokenomika Obi PNut Kenobi (OPK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Obi PNut Kenobi (OPK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów OPK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów OPK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszOPK tokenomikę, poznaj cenę tokena OPKna żywo! Prognoza ceny OPK Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać OPK? Nasza strona z prognozami cen OPK łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena OPK już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.