Informacje o cenie Nyan Meme Coin (NYAN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.07% Zmiana ceny (1D) +3.60% Zmiana ceny (7D) -22.37% Zmiana ceny (7D) -22.37%

Aktualna cena Nyan Meme Coin (NYAN) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs NYAN wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs NYAN w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki NYAN zmieniły się o +0.07% w ciągu ostatniej godziny, o +3.60% w ciągu 24 godzin i o -22.37% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Nyan Meme Coin (NYAN)

Kapitalizacja rynkowa $ 208.65K$ 208.65K $ 208.65K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 208.65K$ 208.65K $ 208.65K Podaż w obiegu 63.17T 63.17T 63.17T Całkowita podaż 63,172,200,000,000.0 63,172,200,000,000.0 63,172,200,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Nyan Meme Coin wynosi $ 208.65K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż NYAN w obiegu wynosi 63.17T, przy całkowitej podaży 63172200000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 208.65K.