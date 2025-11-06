GiełdaDEX+
Aktualna cena Nyan Meme Coin to 0 USD. Śledź aktualizacje cen NYAN do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe NYAN łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o NYAN

Informacje o cenie NYAN

Czym jest NYAN

Oficjalna strona internetowa NYAN

Tokenomika NYAN

Prognoza cen NYAN

Logo Nyan Meme Coin

Cena Nyan Meme Coin (NYAN)

Nienotowany

Aktualna cena 1 NYAN do USD:

--
----
+3.60%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Nyan Meme Coin (NYAN) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:40:30 (UTC+8)

Informacje o cenie Nyan Meme Coin (NYAN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.07%

+3.60%

-22.37%

-22.37%

Aktualna cena Nyan Meme Coin (NYAN) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs NYAN wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs NYAN w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki NYAN zmieniły się o +0.07% w ciągu ostatniej godziny, o +3.60% w ciągu 24 godzin i o -22.37% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Nyan Meme Coin (NYAN)

$ 208.65K
$ 208.65K$ 208.65K

--
----

$ 208.65K
$ 208.65K$ 208.65K

63.17T
63.17T 63.17T

63,172,200,000,000.0
63,172,200,000,000.0 63,172,200,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Nyan Meme Coin wynosi $ 208.65K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż NYAN w obiegu wynosi 63.17T, przy całkowitej podaży 63172200000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 208.65K.

Historia ceny Nyan Meme Coin (NYAN) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Nyan Meme Coin do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Nyan Meme Coin do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Nyan Meme Coin do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Nyan Meme Coin do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+3.60%
30 Dni$ 0-33.45%
60 dni$ 0-39.83%
90 dni$ 0--

Co to jest Nyan Meme Coin (NYAN)

This is a meme coin based on the Nyan cat. There is no utility, function, it is a pure meme coin. This is an ode to the already big names in the space, doge, pepe, shiba.

We are web3 builders with real projects, we have been in the space for a long time. We want to have fun with a project, the contract has been renounced, LP tokens have been burned.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie.

Zasoby dla Nyan Meme Coin (NYAN)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Nyan Meme Coin (w USD)

Jaka będzie wartość Nyan Meme Coin (NYAN) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Nyan Meme Coin (NYAN) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Nyan Meme Coin.

Sprawdź teraz prognozę ceny Nyan Meme Coin!

NYAN na lokalne waluty

Tokenomika Nyan Meme Coin (NYAN)

Zrozumienie tokenomiki Nyan Meme Coin (NYAN) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena NYANjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Nyan Meme Coin (NYAN)

Jaka jest dziś wartość Nyan Meme Coin (NYAN)?
Aktualna cena NYAN w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena NYAN do USD?
Aktualna cena NYAN w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Nyan Meme Coin?
Kapitalizacja rynkowa dla NYAN wynosi $ 208.65K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż NYAN w obiegu?
W obiegu NYAN znajduje się 63.17T USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) NYAN?
NYAN osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla NYAN?
NYAN zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu NYAN?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla NYAN wynosi -- USD.
Czy w tym roku NYAN pójdzie wyżej?
NYAN może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny NYAN, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:40:30 (UTC+8)

