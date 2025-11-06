Informacje o cenie Nuwa World by Virtuals (NUWA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00137151$ 0.00137151 $ 0.00137151 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -2.52% Zmiana ceny (1D) -2.55% Zmiana ceny (7D) -10.29% Zmiana ceny (7D) -10.29%

Aktualna cena Nuwa World by Virtuals (NUWA) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs NUWA wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs NUWA w historii to $ 0.00137151, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki NUWA zmieniły się o -2.52% w ciągu ostatniej godziny, o -2.55% w ciągu 24 godzin i o -10.29% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Nuwa World by Virtuals (NUWA)

Kapitalizacja rynkowa $ 256.17K$ 256.17K $ 256.17K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 835.08K$ 835.08K $ 835.08K Podaż w obiegu 306.76M 306.76M 306.76M Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Nuwa World by Virtuals wynosi $ 256.17K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż NUWA w obiegu wynosi 306.76M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 835.08K.