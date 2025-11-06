GiełdaDEX+
Aktualna cena Nuwa World by Virtuals to 0 USD. Śledź aktualizacje cen NUWA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe NUWA łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o NUWA

Informacje o cenie NUWA

Czym jest NUWA

Oficjalna strona internetowa NUWA

Tokenomika NUWA

Prognoza cen NUWA

Cena Nuwa World by Virtuals (NUWA)

Aktualna cena 1 NUWA do USD:

$0.00083508
$0.00083508$0.00083508
-2.50%1D
Nuwa World by Virtuals (NUWA) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie Nuwa World by Virtuals (NUWA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00137151
$ 0.00137151$ 0.00137151

$ 0
$ 0$ 0

-2.52%

-2.55%

-10.29%

-10.29%

Aktualna cena Nuwa World by Virtuals (NUWA) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs NUWA wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs NUWA w historii to $ 0.00137151, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki NUWA zmieniły się o -2.52% w ciągu ostatniej godziny, o -2.55% w ciągu 24 godzin i o -10.29% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Nuwa World by Virtuals (NUWA)

$ 256.17K
$ 256.17K$ 256.17K

--
----

$ 835.08K
$ 835.08K$ 835.08K

306.76M
306.76M 306.76M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Nuwa World by Virtuals wynosi $ 256.17K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż NUWA w obiegu wynosi 306.76M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 835.08K.

Historia ceny Nuwa World by Virtuals (NUWA) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Nuwa World by Virtuals do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Nuwa World by Virtuals do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Nuwa World by Virtuals do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Nuwa World by Virtuals do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-2.55%
30 Dni$ 0-23.40%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest Nuwa World by Virtuals (NUWA)

Nuwa World is the World’s First Real World Social (RWS) Scanner. Upload a face pic, find anyone, anywhere, instantly, and connect people in seconds.

Powered by the Nuwa AI Engine and Nuwa Decentralized Storage, Nuwa World builds the Human Knowledge Graph and the AI Identity Layer — completing human knowledge and becoming the truth layer for digital beings.

Nuwa World makes dating safer, networking smarter, and social interactions more trustworthy. Users can create human profiles, earn Nuwa Stones, and redeem them for $NUWA or other rewards.

By moving from RWA (Real World Assets) to RWS (Real World Social), Nuwa World is not just building a search tool —it’s building the human layer of the internet.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Nuwa World by Virtuals (NUWA)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Nuwa World by Virtuals (w USD)

Jaka będzie wartość Nuwa World by Virtuals (NUWA) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Nuwa World by Virtuals (NUWA) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Nuwa World by Virtuals.

Sprawdź teraz prognozę ceny Nuwa World by Virtuals!

NUWA na lokalne waluty

Tokenomika Nuwa World by Virtuals (NUWA)

Zrozumienie tokenomiki Nuwa World by Virtuals (NUWA) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena NUWAjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Nuwa World by Virtuals (NUWA)

Jaka jest dziś wartość Nuwa World by Virtuals (NUWA)?
Aktualna cena NUWA w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena NUWA do USD?
Aktualna cena NUWA w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Nuwa World by Virtuals?
Kapitalizacja rynkowa dla NUWA wynosi $ 256.17K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż NUWA w obiegu?
W obiegu NUWA znajduje się 306.76M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) NUWA?
NUWA osiąga ATH w wysokości 0.00137151 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla NUWA?
NUWA zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu NUWA?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla NUWA wynosi -- USD.
Czy w tym roku NUWA pójdzie wyżej?
NUWA może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny NUWA, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Nuwa World by Virtuals (NUWA)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

