Giełda MEXC / Cena krypto / Nuvola Digital (NVL) / Tokenomika / Tokenomika Nuvola Digital (NVL) Odkryj kluczowe informacje o Nuvola Digital (NVL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Nuvola Digital (NVL) Nuvola Didital is a DePIN aggregator, essentially deploying resources & nodes for our partner projects (such as IAGON/WMT) and share the revenues and rewards back to our holders. We are going to be working with different projects on Cardano as well as on other chains. Nuvola Didital is a DePIN aggregator, essentially deploying resources & nodes for our partner projects (such as IAGON/WMT) and share the revenues and rewards back to our holders. We are going to be working with different projects on Cardano as well as on other chains. Oficjalna strona internetowa: https://www.nuvoladigital.io/ Biała księga: https://nuvola.gitbook.io/nuvola-digital-whitepaper-v1 Kup NVL teraz! Tokenomika i analiza cenowa Nuvola Digital (NVL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Nuvola Digital (NVL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 6.63M $ 6.63M $ 6.63M Całkowita podaż: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Podaż w obiegu: $ 16.98M $ 16.98M $ 16.98M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 8.20M $ 8.20M $ 8.20M Historyczne maksimum: $ 1.93 $ 1.93 $ 1.93 Historyczne minimum: $ 0.137608 $ 0.137608 $ 0.137608 Aktualna cena: $ 0.390635 $ 0.390635 $ 0.390635 Dowiedz się więcej o cenie Nuvola Digital (NVL) Tokenomika Nuvola Digital (NVL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Nuvola Digital (NVL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NVL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NVL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNVL tokenomikę, poznaj cenę tokena NVLna żywo! Prognoza ceny NVL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NVL? Nasza strona z prognozami cen NVL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena NVL już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.