Aktualna cena Nummus Aeternitas to 0.01114852 USD. Śledź aktualizacje cen NUMMUS do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe NUMMUS łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o NUMMUS

Informacje o cenie NUMMUS

Oficjalna strona internetowa NUMMUS

Tokenomika NUMMUS

Prognoza cen NUMMUS

Cena Nummus Aeternitas (NUMMUS)

Aktualna cena 1 NUMMUS do USD:

$0.01114852
$0.01114852$0.01114852
-2.40%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Nummus Aeternitas (NUMMUS) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-10-06 02:40:42 (UTC+8)

Informacje o cenie Nummus Aeternitas (NUMMUS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.01104096
$ 0.01104096$ 0.01104096
Minimum 24h
$ 0.01155622
$ 0.01155622$ 0.01155622
Maksimum 24h

$ 0.01104096
$ 0.01104096$ 0.01104096

$ 0.01155622
$ 0.01155622$ 0.01155622

$ 0.169721
$ 0.169721$ 0.169721

$ 0.00785804
$ 0.00785804$ 0.00785804

+0.01%

-2.49%

-14.89%

-14.89%

Aktualna cena Nummus Aeternitas (NUMMUS) wynosi $0.01114852. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs NUMMUS wahał się między $ 0.01104096 a $ 0.01155622, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs NUMMUS w historii to $ 0.169721, a najniższy to $ 0.00785804.

Pod względem krótkoterminowych wyniki NUMMUS zmieniły się o +0.01% w ciągu ostatniej godziny, o -2.49% w ciągu 24 godzin i o -14.89% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Nummus Aeternitas (NUMMUS)

$ 1.11M
$ 1.11M$ 1.11M

--
----

$ 1.11M
$ 1.11M$ 1.11M

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Nummus Aeternitas wynosi $ 1.11M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż NUMMUS w obiegu wynosi 100.00M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.11M.

Historia ceny Nummus Aeternitas (NUMMUS) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Nummus Aeternitas do USD wyniosła $ -0.0002847367757263.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Nummus Aeternitas do USD wyniosła $ -0.0018629500.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Nummus Aeternitas do USD wyniosła $ -0.0080412223.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Nummus Aeternitas do USD wyniosła $ -0.08293367749792436.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.0002847367757263-2.49%
30 Dni$ -0.0018629500-16.71%
60 dni$ -0.0080412223-72.12%
90 dni$ -0.08293367749792436-88.15%

Co to jest Nummus Aeternitas (NUMMUS)

Nummus is a historically inspired community-driven meme coin launched on the Solana blockchain through a fair launch on Raydium launchpad. The entire supply was released at launch with no allocation to the team, no pre-sales, and no venture capital involvement. Every token was distributed fairly and transparently to the community.

The Nummus project is rooted in Roman historical symbolism, embracing the spirit of Julius Caesar as a metaphor for resilience and conquest in the decentralized finance space. Beyond its memetic appeal, Nummus embodies strong community values, transparency, and verifiable on-chain actions.

The community voluntarily locked 23% of the total supply for up to one year to demonstrate long-term commitment. Additionally, 10% of the supply was donated by holders to establish a Bitcoin strategic reserve, aimed at enhancing the token’s backing. This reserve is managed transparently via multisignature wallets and smart contracts on Streamflow, with funds released in a controlled manner over two years.

Nummus promotes decentralized governance: major decisions regarding treasury use, such as potential Bitcoin buybacks or community distributions, are subject to token holder votes. The project emphasizes organic growth, real on-chain liquidity, and a long-term vision to strengthen the token’s intrinsic value.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Nummus Aeternitas (NUMMUS)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Nummus Aeternitas (w USD)

Jaka będzie wartość Nummus Aeternitas (NUMMUS) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Nummus Aeternitas (NUMMUS) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Nummus Aeternitas.

Sprawdź teraz prognozę ceny Nummus Aeternitas!

NUMMUS na lokalne waluty

Tokenomika Nummus Aeternitas (NUMMUS)

Zrozumienie tokenomiki Nummus Aeternitas (NUMMUS) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena NUMMUSjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Nummus Aeternitas (NUMMUS)

Jaka jest dziś wartość Nummus Aeternitas (NUMMUS)?
Aktualna cena NUMMUS w USD wynosi 0.01114852USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena NUMMUS do USD?
Aktualna cena NUMMUS w USD wynosi $ 0.01114852. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Nummus Aeternitas?
Kapitalizacja rynkowa dla NUMMUS wynosi $ 1.11M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż NUMMUS w obiegu?
W obiegu NUMMUS znajduje się 100.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) NUMMUS?
NUMMUS osiąga ATH w wysokości 0.169721 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla NUMMUS?
NUMMUS zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00785804 USD.
Jaki jest wolumen obrotu NUMMUS?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla NUMMUS wynosi -- USD.
Czy w tym roku NUMMUS pójdzie wyżej?
NUMMUS może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny NUMMUS, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-10-06 02:40:42 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.