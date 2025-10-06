Informacje o cenie Nummus Aeternitas (NUMMUS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.01104096 $ 0.01104096 $ 0.01104096 Minimum 24h $ 0.01155622 $ 0.01155622 $ 0.01155622 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.01104096$ 0.01104096 $ 0.01104096 Maksimum 24h $ 0.01155622$ 0.01155622 $ 0.01155622 Historyczne maksimum $ 0.169721$ 0.169721 $ 0.169721 Najniższa cena $ 0.00785804$ 0.00785804 $ 0.00785804 Zmiana ceny (1H) +0.01% Zmiana ceny (1D) -2.49% Zmiana ceny (7D) -14.89% Zmiana ceny (7D) -14.89%

Aktualna cena Nummus Aeternitas (NUMMUS) wynosi $0.01114852. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs NUMMUS wahał się między $ 0.01104096 a $ 0.01155622, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs NUMMUS w historii to $ 0.169721, a najniższy to $ 0.00785804.

Pod względem krótkoterminowych wyniki NUMMUS zmieniły się o +0.01% w ciągu ostatniej godziny, o -2.49% w ciągu 24 godzin i o -14.89% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Nummus Aeternitas (NUMMUS)

Kapitalizacja rynkowa $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Podaż w obiegu 100.00M 100.00M 100.00M Całkowita podaż 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Nummus Aeternitas wynosi $ 1.11M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż NUMMUS w obiegu wynosi 100.00M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.11M.