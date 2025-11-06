GiełdaDEX+
Aktualna cena nufdog to 0 USD. Śledź aktualizacje cen NUF do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe NUF łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena nufdog to 0 USD. Śledź aktualizacje cen NUF do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe NUF łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o NUF

Informacje o cenie NUF

Czym jest NUF

Oficjalna strona internetowa NUF

Tokenomika NUF

Prognoza cen NUF

Cena nufdog (NUF)

Nienotowany

Aktualna cena 1 NUF do USD:

--
----
+0.60%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
nufdog (NUF) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:03:50 (UTC+8)

Informacje o cenie nufdog (NUF) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.66%

-18.03%

-18.03%

Aktualna cena nufdog (NUF) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs NUF wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs NUF w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki NUF zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +0.66% w ciągu 24 godzin i o -18.03% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o nufdog (NUF)

$ 7.12K
$ 7.12K$ 7.12K

--
----

$ 7.12K
$ 7.12K$ 7.12K

999.29M
999.29M 999.29M

999,289,224.651547
999,289,224.651547 999,289,224.651547

Obecna kapitalizacja rynkowa nufdog wynosi $ 7.12K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż NUF w obiegu wynosi 999.29M, przy całkowitej podaży 999289224.651547. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 7.12K.

Historia ceny nufdog (NUF) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny nufdog do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny nufdog do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny nufdog do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny nufdog do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+0.66%
30 Dni$ 0-48.97%
60 dni$ 0-63.05%
90 dni$ 0--

Co to jest nufdog (NUF)

i'm nuf free my boy nub

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla nufdog (NUF)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny nufdog (w USD)

Jaka będzie wartość nufdog (NUF) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w nufdog (NUF) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla nufdog.

Sprawdź teraz prognozę ceny nufdog!

NUF na lokalne waluty

Tokenomika nufdog (NUF)

Zrozumienie tokenomiki nufdog (NUF) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena NUFjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące nufdog (NUF)

Jaka jest dziś wartość nufdog (NUF)?
Aktualna cena NUF w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena NUF do USD?
Aktualna cena NUF w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa nufdog?
Kapitalizacja rynkowa dla NUF wynosi $ 7.12K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż NUF w obiegu?
W obiegu NUF znajduje się 999.29M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) NUF?
NUF osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla NUF?
NUF zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu NUF?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla NUF wynosi -- USD.
Czy w tym roku NUF pójdzie wyżej?
NUF może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny NUF, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:03:50 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe nufdog (NUF)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

