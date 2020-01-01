Poznaj tokenomikę Nucleon xCFX (XCFX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena XCFX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Nucleon xCFX (XCFX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena XCFX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Nucleon xCFX (XCFX) Odkryj kluczowe informacje o Nucleon xCFX (XCFX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Nucleon xCFX (XCFX) Oficjalna strona internetowa: https://www.nucleon.space/ Biała księga: https://doc.nucleon.network/ Kup XCFX teraz! Tokenomika i analiza cenowa Nucleon xCFX (XCFX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Nucleon xCFX (XCFX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.92M $ 2.92M $ 2.92M Całkowita podaż: $ 15.64M $ 15.64M $ 15.64M Podaż w obiegu: $ 15.64M $ 15.64M $ 15.64M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.92M $ 2.92M $ 2.92M Historyczne maksimum: $ 0.610639 $ 0.610639 $ 0.610639 Historyczne minimum: $ 0.064895 $ 0.064895 $ 0.064895 Aktualna cena: $ 0.186762 $ 0.186762 $ 0.186762 Dowiedz się więcej o cenie Nucleon xCFX (XCFX) Tokenomika Nucleon xCFX (XCFX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Nucleon xCFX (XCFX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów XCFX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów XCFX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszXCFX tokenomikę, poznaj cenę tokena XCFXna żywo! Prognoza ceny XCFX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać XCFX? Nasza strona z prognozami cen XCFX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena XCFX już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.