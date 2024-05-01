Poznaj tokenomikę Australian Digital Dollar (AUDD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena AUDD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Australian Digital Dollar (AUDD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena AUDD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Australian Digital Dollar (AUDD) / Tokenomika / Tokenomika Australian Digital Dollar (AUDD) Odkryj kluczowe informacje o Australian Digital Dollar (AUDD), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Australian Digital Dollar (AUDD) Australian Dollar Stablecoins. Representing one of the largest sovereign currencies in the APAC region on the blockchain. Australian Dollar Stablecoins. Representing one of the largest sovereign currencies in the APAC region on the blockchain. Oficjalna strona internetowa: https://www.audd.digital/ Biała księga: https://www.audd.digital/wp-content/uploads/2024/05/AUDD-Whitepaper_MAY2024.pdf Kup AUDD teraz! Tokenomika i analiza cenowa Australian Digital Dollar (AUDD) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Australian Digital Dollar (AUDD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 167.20K $ 167.20K $ 167.20K Całkowita podaż: $ 254.45K $ 254.45K $ 254.45K Podaż w obiegu: $ 254.45K $ 254.45K $ 254.45K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 167.20K $ 167.20K $ 167.20K Historyczne maksimum: $ 2.16 $ 2.16 $ 2.16 Historyczne minimum: $ 0.36464 $ 0.36464 $ 0.36464 Aktualna cena: $ 0.654116 $ 0.654116 $ 0.654116 Dowiedz się więcej o cenie Australian Digital Dollar (AUDD) Tokenomika Australian Digital Dollar (AUDD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Australian Digital Dollar (AUDD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AUDD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AUDD. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAUDD tokenomikę, poznaj cenę tokena AUDDna żywo! Prognoza ceny AUDD Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać AUDD? Nasza strona z prognozami cen AUDD łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena AUDD już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.