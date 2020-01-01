Poznaj tokenomikę Novacoin (NVC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NVC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Novacoin (NVC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NVC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Novacoin (NVC) Novacoin is a hybrid Proof of work (POW) / Proof of stake (POS) decentralized peer-to-peer cryptocurrency.The Proof of Work part of Novacoin is based on the Scrypt hashing algorithm. Proof of Stake contributes to the coins energy efficiency, as there is no need for nodes to contribute mining power to part of the money creation process. As of now, Novacoin is set to be capped at 2 billion coins. However Novacoin stated that the cap limit may be lifted if the situation requires it. It looks very much like a variation of Sunny King Peercoin. Oficjalna strona internetowa: https://novaco.in Tokenomika i analiza cenowa Novacoin (NVC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Novacoin (NVC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 Całkowita podaż: -- Podaż w obiegu: $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 0.00 Historyczne maksimum: $ 26.13 Historyczne minimum: $ 0.0064945 Aktualna cena: $ 0.02297384 Tokenomika Novacoin (NVC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Novacoin (NVC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NVC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NVC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.