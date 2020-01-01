Poznaj tokenomikę Noti (NOTI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NOTI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Noti (NOTI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NOTI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Noti (NOTI) Odkryj kluczowe informacje o Noti (NOTI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o Noti (NOTI) Noti is the first AI-based sniping bot that helps users find and snipe newly launched tokens on decentralized and centralized exchanges. With Noti, you are among the first to buy tokens immediately upon their launch and set up selling strategies. Noti currently supports Ethereum and plans to expand to all other popular chains. Noti provides several key features, including front-running, rug pull, and scam protection, trending tokens dashboard, and selling strategies. Powered by AI, these tools enhance security, prevent users from risks common to the crypto market, and improve their sniping experience. Discover new, promising tokens, pre-filtered for quality, right from the Noti dashboard, and set up the snipes and the sell strategies, all in one place. The platform offers multiple access points for users, including a web platform, a Telegram bot, and API integration. This allows both beginners and experienced traders to utilize Noti's tools in a way that suits their needs. The user-friendly interface makes it easy to configure snipes, monitor transactions, and set up selling strategies ahead of time. Discover new, promising tokens, pre-filtered for quality, right from the Noti dashboard, and set up the snipes and the sell strategies, all in one place. The platform offers multiple access points for users, including a web platform, a Telegram bot, and API integration. This allows both beginners and experienced traders to utilize Noti’s tools in a way that suits their needs. The user-friendly interface makes it easy to configure snipes, monitor transactions, and set up selling strategies ahead of time. Oficjalna strona internetowa: https://noti.io/ Biała księga: https://noti.io/docs/noti-whitepaper.pdf Kup NOTI teraz! Tokenomika i analiza cenowa Noti (NOTI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Noti (NOTI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 136.27K $ 136.27K $ 136.27K Całkowita podaż: $ 230.00M $ 230.00M $ 230.00M Podaż w obiegu: $ 31.27M $ 31.27M $ 31.27M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Historyczne maksimum: $ 0.24133 $ 0.24133 $ 0.24133 Historyczne minimum: $ 0.00412451 $ 0.00412451 $ 0.00412451 Aktualna cena: $ 0.00435771 $ 0.00435771 $ 0.00435771 Dowiedz się więcej o cenie Noti (NOTI) Tokenomika Noti (NOTI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Noti (NOTI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NOTI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NOTI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNOTI tokenomikę, poznaj cenę tokena NOTIna żywo! Prognoza ceny NOTI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NOTI? Nasza strona z prognozami cen NOTI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena NOTI już teraz! 