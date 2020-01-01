Tokenomika Noti (NOTI)
Informacje o Noti (NOTI)
Noti is the first AI-based sniping bot that helps users find and snipe newly launched tokens on decentralized and centralized exchanges. With Noti, you are among the first to buy tokens immediately upon their launch and set up selling strategies. Noti currently supports Ethereum and plans to expand to all other popular chains.
Noti provides several key features, including front-running, rug pull, and scam protection, trending tokens dashboard, and selling strategies. Powered by AI, these tools enhance security, prevent users from risks common to the crypto market, and improve their sniping experience. Discover new, promising tokens, pre-filtered for quality, right from the Noti dashboard, and set up the snipes and the sell strategies, all in one place.
The platform offers multiple access points for users, including a web platform, a Telegram bot, and API integration. This allows both beginners and experienced traders to utilize Noti’s tools in a way that suits their needs. The user-friendly interface makes it easy to configure snipes, monitor transactions, and set up selling strategies ahead of time.
Tokenomika i analiza cenowa Noti (NOTI)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Noti (NOTI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika Noti (NOTI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Noti (NOTI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów NOTI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów NOTI.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Prognoza ceny NOTI
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.