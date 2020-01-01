Poznaj tokenomikę Not Meme (MEM) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MEM, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Not Meme (MEM) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MEM, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Not Meme (MEM) / Tokenomika / Tokenomika Not Meme (MEM) Odkryj kluczowe informacje o Not Meme (MEM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Not Meme (MEM) Not like other memes. A Social Network for People who enjoy Creating, Browsing and Sharing Memes. Not like other memes. A Social Network for People who enjoy Creating, Browsing and Sharing Memes. Oficjalna strona internetowa: https://notmeme.org Kup MEM teraz! Tokenomika i analiza cenowa Not Meme (MEM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Not Meme (MEM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 835.18K $ 835.18K $ 835.18K Historyczne maksimum: $ 0.0017236 $ 0.0017236 $ 0.0017236 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00016704 $ 0.00016704 $ 0.00016704 Dowiedz się więcej o cenie Not Meme (MEM) Tokenomika Not Meme (MEM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Not Meme (MEM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MEM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MEM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMEM tokenomikę, poznaj cenę tokena MEMna żywo! Prognoza ceny MEM Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MEM? Nasza strona z prognozami cen MEM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MEM już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.