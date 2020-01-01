Poznaj tokenomikę Nostra Staked STRK (NSTSTRK) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NSTSTRK, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Nostra Staked STRK (NSTSTRK) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NSTSTRK, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Nostra Staked STRK (NSTSTRK) stSTRK is a transferable liquid staking token that represents the share of the total STRK staked through Nostra. stSTRK uses the ERC-4626 standard that enables yield-bearing tokens to be easily integrated into DeFi protocols. Oficjalna strona internetowa: https://nostra.finance/ Tokenomika i analiza cenowa Nostra Staked STRK (NSTSTRK) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Nostra Staked STRK (NSTSTRK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 162.61K Całkowita podaż: $ 1.37M Podaż w obiegu: $ 1.37M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 162.61K Historyczne maksimum: $ 2.2 Historyczne minimum: $ 0.096074 Aktualna cena: $ 0.118159 Tokenomika Nostra Staked STRK (NSTSTRK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Nostra Staked STRK (NSTSTRK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NSTSTRK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NSTSTRK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.