Poznaj tokenomikę Nose Bud (NOSEBUD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NOSEBUD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Nose Bud (NOSEBUD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NOSEBUD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Nose Bud (NOSEBUD) / Tokenomika / Tokenomika Nose Bud (NOSEBUD) Odkryj kluczowe informacje o Nose Bud (NOSEBUD), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Nose Bud (NOSEBUD) Big NOSE Dog is here to make memecoins great again. Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, Nose Bud: unbelievably large nose, but it is a real dog. (not a horse) Imagine The Smell Nosebud has such an absurdly large nose, that it's hard to believe it's real. But it is a real dog with such ridiculous proportions and smelling capabilities, that all one must do is imagine the smell. The gravitational pull of a nose this size has the power to revolutionize the Solana blockchain ecosystem through Nose-Fi Big NOSE Dog is here to make memecoins great again. Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, Nose Bud: unbelievably large nose, but it is a real dog. (not a horse) Imagine The Smell Nosebud has such an absurdly large nose, that it's hard to believe it's real. But it is a real dog with such ridiculous proportions and smelling capabilities, that all one must do is imagine the smell. The gravitational pull of a nose this size has the power to revolutionize the Solana blockchain ecosystem through Nose-Fi Oficjalna strona internetowa: https://nosebudcoin.io/ Kup NOSEBUD teraz! Tokenomika i analiza cenowa Nose Bud (NOSEBUD) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Nose Bud (NOSEBUD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 695.99M $ 695.99M $ 695.99M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 89.96K $ 89.96K $ 89.96K Historyczne maksimum: $ 0.00239394 $ 0.00239394 $ 0.00239394 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00012926 $ 0.00012926 $ 0.00012926 Dowiedz się więcej o cenie Nose Bud (NOSEBUD) Tokenomika Nose Bud (NOSEBUD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Nose Bud (NOSEBUD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NOSEBUD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NOSEBUD. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNOSEBUD tokenomikę, poznaj cenę tokena NOSEBUDna żywo! Prognoza ceny NOSEBUD Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NOSEBUD? Nasza strona z prognozami cen NOSEBUD łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena NOSEBUD już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.