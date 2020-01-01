Poznaj tokenomikę NOME (NOME) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NOME, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę NOME (NOME) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NOME, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / NOME (NOME) / Tokenomika / Tokenomika NOME (NOME) Odkryj kluczowe informacje o NOME (NOME), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o NOME (NOME) NOME Protocol is a synthetic algorithmic stablecoin system designed to strengthen the Berachain ecosystem. At its core, it leverages USDBr, Berachain’s native algostable, to create sustainable and scalable financial mechanisms. Unlike traditional bonding mechanisms, NOME introduces the Stabilization Module—a model that absorbs excess liquidity during expansion phases and directs it to Protocol-Owned Liquidity (POL). These reserves are then strategically deployed to maintain the USDBr peg, ensuring long-term stability and resilience. Current Metrics of protocol: 5M TVL, Top-20 protocols in Berachain ecosystem. NOME Protocol is a synthetic algorithmic stablecoin system designed to strengthen the Berachain ecosystem. At its core, it leverages USDBr, Berachain’s native algostable, to create sustainable and scalable financial mechanisms. Unlike traditional bonding mechanisms, NOME introduces the Stabilization Module—a model that absorbs excess liquidity during expansion phases and directs it to Protocol-Owned Liquidity (POL). These reserves are then strategically deployed to maintain the USDBr peg, ensuring long-term stability and resilience. Current Metrics of protocol: 5M TVL, Top-20 protocols in Berachain ecosystem. Oficjalna strona internetowa: https://nome.gg Biała księga: https://nome-protocol.gitbook.io/nomeprotocol Kup NOME teraz! Tokenomika i analiza cenowa NOME (NOME) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla NOME (NOME), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 11.02K $ 11.02K $ 11.02K Całkowita podaż: $ 12.50M $ 12.50M $ 12.50M Podaż w obiegu: $ 6.57M $ 6.57M $ 6.57M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 20.98K $ 20.98K $ 20.98K Historyczne maksimum: $ 0.092531 $ 0.092531 $ 0.092531 Historyczne minimum: $ 0.00167786 $ 0.00167786 $ 0.00167786 Aktualna cena: $ 0.00167801 $ 0.00167801 $ 0.00167801 Dowiedz się więcej o cenie NOME (NOME) Tokenomika NOME (NOME): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki NOME (NOME) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NOME, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NOME. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNOME tokenomikę, poznaj cenę tokena NOMEna żywo! Prognoza ceny NOME Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NOME? Nasza strona z prognozami cen NOME łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena NOME już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.