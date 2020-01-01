Tokenomika NOME (NOME)

Tokenomika NOME (NOME)

Odkryj kluczowe informacje o NOME (NOME), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
USD

Informacje o NOME (NOME)

NOME Protocol is a synthetic algorithmic stablecoin system designed to strengthen the Berachain ecosystem. At its core, it leverages USDBr, Berachain’s native algostable, to create sustainable and scalable financial mechanisms.

Unlike traditional bonding mechanisms, NOME introduces the Stabilization Module—a model that absorbs excess liquidity during expansion phases and directs it to Protocol-Owned Liquidity (POL). These reserves are then strategically deployed to maintain the USDBr peg, ensuring long-term stability and resilience.

Current Metrics of protocol: 5M TVL, Top-20 protocols in Berachain ecosystem.

Oficjalna strona internetowa:
https://nome.gg
Biała księga:
https://nome-protocol.gitbook.io/nomeprotocol

Tokenomika i analiza cenowa NOME (NOME)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla NOME (NOME), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 11.02K
$ 11.02K$ 11.02K
Całkowita podaż:
$ 12.50M
$ 12.50M$ 12.50M
Podaż w obiegu:
$ 6.57M
$ 6.57M$ 6.57M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 20.98K
$ 20.98K$ 20.98K
Historyczne maksimum:
$ 0.092531
$ 0.092531$ 0.092531
Historyczne minimum:
$ 0.00167786
$ 0.00167786$ 0.00167786
Aktualna cena:
$ 0.00167801
$ 0.00167801$ 0.00167801

Tokenomika NOME (NOME): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki NOME (NOME) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów NOME, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów NOME.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszNOME tokenomikę, poznaj cenę tokena NOMEna żywo!

Prognoza ceny NOME

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NOME? Nasza strona z prognozami cen NOME łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Dlaczego warto wybrać MEXC?

MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut.

Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures
Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX
Najlepsza płynność w całej branży
Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7
100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników
Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT
mc_how_why_title
Kup kryptowalutę za 1 USDT: Najprostsza droga do krypto!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.