Informacje o cenie NOI Token (NOI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00104937$ 0.00104937 $ 0.00104937 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) 0.00% Zmiana ceny (7D) 0.00%

Aktualna cena NOI Token (NOI) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs NOI wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs NOI w historii to $ 0.00104937, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki NOI zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o NOI Token (NOI)

Kapitalizacja rynkowa $ 16.54K$ 16.54K $ 16.54K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 16.54K$ 16.54K $ 16.54K Podaż w obiegu 380.12M 380.12M 380.12M Całkowita podaż 380,124,553.0 380,124,553.0 380,124,553.0

Obecna kapitalizacja rynkowa NOI Token wynosi $ 16.54K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż NOI w obiegu wynosi 380.12M, przy całkowitej podaży 380124553.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 16.54K.