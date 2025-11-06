GiełdaDEX+
Aktualna cena NOI Token to 0 USD. Śledź aktualizacje cen NOI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe NOI łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o NOI

Informacje o cenie NOI

Czym jest NOI

Oficjalna strona internetowa NOI

Tokenomika NOI

Prognoza cen NOI

Cena NOI Token (NOI)

Nienotowany

Aktualna cena 1 NOI do USD:

0.00%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
NOI Token (NOI) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:02:54 (UTC+8)

Informacje o cenie NOI Token (NOI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
Minimum 24h
Maksimum 24h

$ 0.00104937
$ 0.00104937$ 0.00104937

Aktualna cena NOI Token (NOI) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs NOI wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs NOI w historii to $ 0.00104937, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki NOI zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o NOI Token (NOI)

$ 16.54K
$ 16.54K$ 16.54K

Obecna kapitalizacja rynkowa NOI Token wynosi $ 16.54K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż NOI w obiegu wynosi 380.12M, przy całkowitej podaży 380124553.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 16.54K.

Historia ceny NOI Token (NOI) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny NOI Token do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny NOI Token do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny NOI Token do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny NOI Token do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ 00.00%
60 dni$ 00.00%
90 dni$ 0--

Co to jest NOI Token (NOI)

We're launching the world's first cryptocurrency and RWA (Real World Assets) exchange with a multilingual, physical call center. It will provide comprehensive customer service and sales support. This is a tremendous value for people 50+ who expect such support, which no other exchange currently offers. Our platform combines innovation with a traditional approach to customer care. We will be the first classic crypto exchange to

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla NOI Token (NOI)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny NOI Token (w USD)

Jaka będzie wartość NOI Token (NOI) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w NOI Token (NOI) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla NOI Token.

Sprawdź teraz prognozę ceny NOI Token!

NOI na lokalne waluty

Tokenomika NOI Token (NOI)

Zrozumienie tokenomiki NOI Token (NOI) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena NOIjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące NOI Token (NOI)

Jaka jest dziś wartość NOI Token (NOI)?
Aktualna cena NOI w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena NOI do USD?
Aktualna cena NOI w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa NOI Token?
Kapitalizacja rynkowa dla NOI wynosi $ 16.54K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż NOI w obiegu?
W obiegu NOI znajduje się 380.12M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) NOI?
NOI osiąga ATH w wysokości 0.00104937 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla NOI?
NOI zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu NOI?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla NOI wynosi -- USD.
Czy w tym roku NOI pójdzie wyżej?
NOI może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny NOI, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe NOI Token (NOI)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

